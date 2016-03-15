شباب مطروح يعقدون حوارا وطنيا تحت عنوان "بقوة شبابها تحيا مصر"

افتتح السيد الإمام سكرتير عام محافظ مطروح، نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، الحوار الوطنى لشباب المحافظة تحت عنوان " بقوة شبابها تحيا مصر "، 2016 عام الشباب المصرى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بقاعة التعليم المدنى بمدينة مرسى مطروح، تمهيداً لمشاركة شباب المحافظة فى اللقاء الشبابى مع رئيس الجمهورية المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى للجمهورية، أعقبه افتتاح سكرتير عام محافظة مطروح، الحوار الوطنى، ونقل تحيات محافظ مطروح لشباب المحافظة، متمنيا لهم كل تقدم ونجاح للحوار الوطنى وتمثيل المحافظة تمثيل مشرف عند لقائهم برئيس الجمهورية، خلال ملتقى الشباب الكبير بشرم الشيخ.

شهد المؤتمر حضورا مكثفاً من الشباب من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، من بينهم شباب الجامعات وأعضاء برلمان الشباب وشباب أندية المثرأة والتطوع والمجالس المحلية وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى عبد الغفار الملاح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وممثلى الأزهر والكنيسة بالمحافظة .

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