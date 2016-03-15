محافظ أسوان: تنفيذ كل الفحوصات على الماشية القادمة من السودان

أعطى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان تعليمات مشددة لمسئولى الصحة والحجر الصحى بتنفيذ كل الفحوصات والكشوف البيطرية اللازمة على جميع رؤوس الماشية القادمة من السودان إلى مصر عبر منفذ آرقين البرى، وتشديد الرقابة عليها والتأكد من خلوها من أى أمراض خطيرة وذلك من خلال المحاجر الصحية والبيطرية المتواجدة بمدينة أبو سبمل السياحية.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة رفع درجة الاستعداد فى جميع المنافذ البرية والنهرية مع التعامل السريع، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة مع الحالات الإيجابية، حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من أى أمراض وبائية أو معدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الكريم مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر بأنه تم حجز شحنة محملة بإجمالى 4665 جمل بالمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية وصلت الأيام الماضية إلى الأراضى المصرية عبر منفذ أرقين البرى وذلك بعد اكتشاف إصابة بعضها بمرض الكورونا.

ولفت إلى أن نتائج الفحوصات البىطرية التى تم توقيعها عشوائياً على مرحلتين خلال الأيام الماضية منها الكشف على 430 جمل كمرحلة أولى حيث جاءت النتائج إيجابية ل10جمال، فى حين تم الكشف على 300 جمل كمرحلة ثانية لتأتى النتائج إيجابية أيضاً لجملين.

وأشار إلى أنه يوم الاثنين 14 مارس الجارى تم توقيع الكشف البيطرى على ألف جمل ومازالت النتائج لم تظهر بعد، وهو نفس الأمر بالنسبة لنتائج الكشف الطبى الكشوف الطبية وسحب عينات الذى أجرى لـ 12 فرد من الأشخاص المرافقين للجمال والمخالطين لها حيث جار تحليلها ومتابعتها للاطمئنان على سلامة وصحة أصحاب هذه العينات.