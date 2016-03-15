أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان: تنفيذ كل الفحوصات على الماشية القادمة من السودان

Google+ Print
محافظ أسوان: تنفيذ كل الفحوصات على الماشية القادمة من السودان محافظ أسوان: تنفيذ كل الفحوصات على الماشية القادمة من السودان
أعطى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان تعليمات مشددة لمسئولى الصحة والحجر الصحى بتنفيذ كل الفحوصات والكشوف البيطرية اللازمة على جميع رؤوس الماشية القادمة من السودان إلى عبر منفذ آرقين البرى، وتشديد الرقابة عليها والتأكد من خلوها من أى أمراض خطيرة وذلك من خلال المحاجر الصحية والبيطرية المتواجدة بمدينة أبو سبمل السياحية.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة رفع درجة الاستعداد فى جميع المنافذ البرية والنهرية مع التعامل السريع، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة مع الحالات الإيجابية، حفاظاً على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من أى أمراض وبائية أو معدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الكريم مدير عام المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الأحمر بأنه تم حجز شحنة محملة بإجمالى 4665 جمل بالمحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية وصلت الأيام الماضية إلى الأراضى المصرية عبر منفذ أرقين البرى وذلك بعد اكتشاف إصابة بعضها بمرض الكورونا.

ولفت إلى أن نتائج الفحوصات البىطرية التى تم توقيعها عشوائياً على مرحلتين خلال الأيام الماضية منها الكشف على 430 جمل كمرحلة أولى حيث جاءت النتائج إيجابية ل10جمال، فى حين تم الكشف على 300 جمل كمرحلة ثانية لتأتى النتائج إيجابية أيضاً لجملين.

وأشار إلى أنه يوم الاثنين 14 مارس الجارى تم توقيع الكشف البيطرى على ألف جمل ومازالت النتائج لم تظهر بعد، وهو نفس الأمر بالنسبة لنتائج الكشف الطبى الكشوف الطبية وسحب عينات الذى أجرى لـ 12 فرد من الأشخاص المرافقين للجمال والمخالطين لها حيث جار تحليلها ومتابعتها للاطمئنان على سلامة وصحة أصحاب هذه العينات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر