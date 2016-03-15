تعاون بين معهد التخطيط بالكويت وجامعة قناة السويس لتبادل الخبرات العلمية

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، عن توقيع مذكرة تعاون بين المعهد العربى للتخطيط بالكويت وجامعة قناة السويس تتيح فرص عديدة للعاملين بالجامعة للقيام بدورات تدريبية بالمعهد بالكويت حيث وقعت جامعة قناة السويس، أمس الاثنين، مذكرة تعاون مع المعهد العربى للتخطيط بالكويت، فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وقام بالتوقيع رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب، ومدير المعهد الدكتور بدر مال الله، بحضور السفير المصرى لدى الكويت ياسر عاطف، والملحق الثقافى الدكتور نبيل بهجت، والملحق التجارى وزير مفوض مدحت عادل.

وأكد الدكتور ممدوح غراب - إن المذكرة تأتى ضمن تركيز مصر حاليا على فئة الشباب، وخاصة فى منطقة قناة السويس، موضحا أن دور الجامعة هو تأهيل الشباب للمشروعات التى تعتزم مصر تنفيذها فى هذه المنطقة الحيوية، وتلبية احتياج سوق العمل من الخريجين المدربين والمؤهلين.

وأشار إلى أن منطقة القناة سوف تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى الصناعات والخدمات اللوجستية، وأنها أصبحت جاذبة للاستثمار، منوها بأن الجامعة بدأت فى البحث عن شركاء لدعم الخطط التدريبية والتأهيلية للجامعة والموجهة إلى الشباب المصرى، سواء من خريجى جامعة قناة السويس أو مختلف الجامعات الأخرى.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إمكانية الاستعانة ببعض الخبراء من داخل الجامعة للمساهمة فى برامج التدريب التى يقدمها المعهد العربى للتخطيط فى مجال التدريب أو الاستشارات الفنية، لافتا إلى أن هذا التعاون سيكون نموذجا يحتذى بة بما يعكس حسن التعاون العلمى بين الجامعة والمعهد.

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن الشراكة مع المعهد العربى للتخطيط تأتى فى سياق تدريب وتطوير قدرات الشباب المصرى وعدم الاكتفاء بالشهادة الأكاديمية من خلال برامج التدريب المعدة لإداريى الجامعة داخل المعهد بالكويت.

وتابع رئيس جامعة القناه أن كلية التربية الرياضية هى المستقطب الأكثر للشباب الكويتى، حيث يدرس فيها نحو 20 طالبا فى الدراسات العليا، إضافة إلى 20 طالبا آخر يدرسون لنيل شهادة البكالوريوس، علاوة على وجود طلاب بكليات الصيدلة وطب الأسنان والتجارة، لافتا إلى وجود زيادة فى إقبال الطلاب الكويتيين على الدراسة بجامعة قناة السويس.

من جانبه، أكد مدير المعهد العربى للتخطيط على أهمية تعزيز التعاون والعمل المستقبلى المشترك مع المؤسسات الأكاديمية العربية، خاصة المصرية منها، نظرا للعلاقات المتميزة مع دولة الكويت بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجى عامة.

وقال إن مصر من الدول المؤسسة للمعهد والدول الرائدة فى العمل العربى المشترك، مشيرا إلى أن وفد الجامعة بحث فى لقاءاته، اليوم، أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمعهد، وتبادل وجهات النظر فى العديد من القضايا.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يأتى فى إطار جهود المعهد العربى للتخطيط لتعزيز علاقاته مع المؤسسات الأكاديمية العربية، وتبادل الخبرات بين هذه المؤسسات والمعهد، لافتا إلى أن هذه المذكرة ستعزز العمل المستقبلى المشترك فى مجالات التدريب وإعداد الدراسات والتأهيل وغيرها.

واعتبر مال الله أن المؤسسات الأكاديمية العربية هى الركن الأساسى فى عملية التنمية فى الدول العربية، إذ تقوم بتغطية جزء كبير من احتياجات التنمية، مبينا أن مذكرة التفاهم تركز على التدريب بصورة رئيسية، خاصة فى الجوانب المهنية والعملية داخل هذه المؤسسات الأكاديمية.

وتابع أن المذكرة تتيح تبادل الخبرات فى مجالات عدة، على رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم دورات تدريبية للمدربين، حيث تمتلك جامعة قناة السويس مركزا خاصا فى هذا الشأن يمكن الاستفادة منه ومن البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد.

يذكر أن المعهد العربى للتخطيط هو مؤسسة عربية إقليمية غير ربحية مقرها الكويت تأسست عام 1980 لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول العربية من خلال تنمية قدرات الكوادر الوطنية وإنجاز الاستشارات والبحوث العلمية والتطبيقية والدعم المؤسسى ودعم اتخاذ القرار

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