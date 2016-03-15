البرلمان العراقى يطالب برد دولى حول استخدام "داعش"أسلحة كيماوية بكركوك

>حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى من أن الجريمة التى ارتكبها تنظيم(داعش) بقصف المدنيين فى ناحية "تازة" بكركوك، ستنتقل إلى مناطق ودول أخرى إذا لم تواجه برد حكومى عراقى ودولى حازمين وبشكل سريع.

وطالب حمودى الحكومة العراقية والمجتمع الدولى ولاسيما مجلس الأمن بالتحرك فورا لمنع تكرار هذه الجريمة، وأضاف: ان جريمة داعش فى "تازة" تذكرنا بجريمة استهداف حلبجة والأهوار بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام صدام حسين، .

وأبدى حمودي- فى تصريح صحفى مساء اليوم/الاثنين/- استغرابه من تغاضى العالم عن جرائم داعش بحق المدنيين العزل واستخدامها صواريخ تحمل وقذائف تحوى مادة كيماوية سامة، مشيرا إلى أنه أرسل وفدا من مكتبه للإطلاع على أوضاع أهالى ناحية"تازة" والاطمئنان على المصابين نتيجة قصف داعش.

وطالب نائب رئيس البرلمان الحكومة بالإسراع فى تكثيف العمليات العسكرية والجوية لتحرير قرية "بشير" والمناطق المجاورة لها بكركوك من قبضة داعش، الذى تجاوز كل الخطوط الحمراء باستخدامه أسلحة محظورة ضد المدنيين.

كما دعا حمودى وزارة الصحة العراقية إلى إرسال فريق طبى لعلاج الجرحى وتوثيق الحالات الخطيرة التى تثبت بشاعة الجريمة ووضع العالم امام مسؤولياته الإنسانية.

وكان تنظيم (داعش) الذى يحتل قرية بشير التركمانية جنوبى كركوك، قصف يوم الثلاثاء الماضى ناحية (تازة) بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون تحوى مادة كيماوية سامة، وأسفر القصف عن إصابة حوالى 400 بحالات اختناق، بينها 30 حالة مازالت تتلقى العلاج، وسجلت يوم الجمعة/ الماضى أول حالة وفاة لطفلة من سكان "تازة" متأثرة بإصابتها.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى توعد تنظيم(داعش) ردا على قصفه المدنيين فى "تازة"، وقال "ان ماقترفه داعش بمدينة تازة لن نمرره دون عقاب، وسيدفع مرتكبوه الثمن باهظا ينهيهم قريبا".. وقصف طيران العراق والتحالف مواقع التنظيم فى "تازة".

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