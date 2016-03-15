أخبار عاجلة

لعشاق القوة.. أبرز سيارات الدفع الرباعي في معرض نيويورك -
8 الصبح - د/نيفين القباح توضح ما هو مشروع "الـ 1000 يوم" لدعم سيدات القرى الاكثر فقراً -
مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البرلمان العراقى يطالب برد دولى حول استخدام "داعش"أسلحة كيماوية بكركوك

Google+ Print
البرلمان العراقى يطالب برد دولى حول استخدام "داعش"أسلحة كيماوية بكركوك البرلمان العراقى يطالب برد دولى حول استخدام "داعش"أسلحة كيماوية بكركوك

>حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى همام حمودى من أن الجريمة التى ارتكبها تنظيم(داعش) بقصف المدنيين فى ناحية "تازة" بكركوك، ستنتقل إلى مناطق ودول أخرى إذا لم تواجه برد حكومى عراقى ودولى حازمين وبشكل سريع.

وطالب حمودى العراقية والمجتمع الدولى ولاسيما مجلس الأمن بالتحرك فورا لمنع تكرار هذه الجريمة، وأضاف: ان جريمة داعش فى "تازة" تذكرنا بجريمة استهداف حلبجة والأهوار بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام صدام حسين، .

وأبدى حمودي- فى تصريح صحفى مساء اليوم/الاثنين/- استغرابه من تغاضى العالم عن جرائم داعش بحق المدنيين العزل واستخدامها صواريخ تحمل وقذائف تحوى مادة كيماوية سامة، مشيرا إلى أنه أرسل وفدا من مكتبه للإطلاع على أوضاع أهالى ناحية"تازة" والاطمئنان على المصابين نتيجة قصف داعش.

وطالب نائب رئيس البرلمان الحكومة بالإسراع فى تكثيف العمليات العسكرية والجوية لتحرير قرية "بشير" والمناطق المجاورة لها بكركوك من قبضة داعش، الذى تجاوز كل الخطوط الحمراء باستخدامه أسلحة محظورة ضد المدنيين.

كما دعا حمودى وزارة الصحة العراقية إلى إرسال فريق طبى لعلاج الجرحى وتوثيق الحالات الخطيرة التى تثبت بشاعة الجريمة ووضع العالم امام مسؤولياته الإنسانية.

وكان تنظيم (داعش) الذى يحتل قرية بشير التركمانية جنوبى كركوك، قصف يوم الثلاثاء الماضى ناحية (تازة) بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون تحوى مادة كيماوية سامة، وأسفر القصف عن إصابة حوالى 400 بحالات اختناق، بينها 30 حالة مازالت تتلقى العلاج، وسجلت يوم الجمعة/ الماضى أول حالة وفاة لطفلة من سكان "تازة" متأثرة بإصابتها.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى توعد تنظيم(داعش) ردا على قصفه المدنيين فى "تازة"، وقال "ان ماقترفه داعش بمدينة تازة لن نمرره دون عقاب، وسيدفع مرتكبوه الثمن باهظا ينهيهم قريبا".. وقصف طيران العراق والتحالف مواقع التنظيم فى "تازة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان