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حسام بدراوى: مصر تحتاج مليون فرصة عمل سنويا.. وتخفيض سعر الجنيه"إجراء جيد"

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حسام بدراوى: مصر تحتاج مليون فرصة عمل سنويا.. وتخفيض سعر الجنيه"إجراء جيد" حسام بدراوى: مصر تحتاج مليون فرصة عمل سنويا.. وتخفيض سعر الجنيه"إجراء جيد"
أكد الدكتور حسام بدراوى ، آخر من تولى منصب الأمين العام للحزب الوطنى المنحل، أن تحتاج مليون فرصة عمل سنويا، والحكومة مطالبة بتوفير مناخ للاستثمار حتى لا تكون الإجراءات التى تتخذها للخروج من الأزمة الاقتصادية شكلية.

وقال بدراوى لـ"اليوم السابع"،:"الانتاجية تحدد موقف الاقتصاد، أى أن عدد الشركات التى تحقق الربح وتسدد الضرائب للدولة كلما زاد تحسن الاقتصاد وزادت فرص العمل، مضيفا:" أرى أحيانا أننا نسير فى اتجاهين معاكسين لبعضهما.. نريد تحسين الوضع الاقتصادى ولا نشجع الاستثمار".

وأشار إلى أن الاجراء الذى اتخذه البنك المركزى بخفض سعر الجنية امام الدولار،جيد، مطالبا فى نفس الوقت بالعمل على تحجيم التضخم الذى يمكن أن ينتج عنه توفير مناخ للاستثمار .


>- كيف يؤثر خفض الجنيه أمام الدولار ودور الدولة فى الرقابة على الأسواق؟.. الاستثمار الأجنبى وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والثقة فى الجهاز المصرفى أبرز الإيجابيات.. وإجراءات لامتصاص زيادة الأسعار

- 112قرشا تخفيض تاريخى فى قيمة الجنيه أمام الدولار فى خطوة مفاجئة للبنك المركزى..والدولار يسجل 895 قرشا رسميا بالبنوك..وبنكا "الأهلى" و"مصر" يصدران شهادة ادخار بعائد 15% بشرط التنازل عن العملات الأجنبية
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