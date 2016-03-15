النيابة تحبس 2 عاطلين متهمين بالاتجار بالمخدرات فى المعادى

امر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، بحبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب انكارهما ارتكاب الواقعة .

كانت مباحث القاهرة، قد ألقت القبض على "ر.م " 36 سنة والسابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 8553 لسنة 2006م حلوان مخدرات و" إ.ن "23 سنة،لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعادى، مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامى أثناء استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، 13,500وكان بحوزتهما كيلو جرام بانجو، و1000 جنيها من متحصلات البيع.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4248 لسنة 2016م جنح المعادى، وتولت النيابة العامة التحقيق،والتى امرت بحبسهما بعد انكارهما ارتكاب الوافعة .

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