ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة مرورية بالبحيرة

قاد العميد علاء فتح الله، رئيس قسم مرور دمنهور بإشراف اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء عبد المرضى دهبة وكيل الإدارة العامة للمرور، حملة مرورية مكبرة اليوم، على الطريق الزراعى بدائرة قسم مرور دمنهور، أسفرت عن ضبط 4 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة.

جاء ذلك بالاشتراك مع ضباط مباحث الإدارة العامة للمرور، برئاسة العقيد السيد الصيرفى، مفتش مباحث الإدارة بمنطقة دمنهور، والمقدم محمد فؤاد الشامى رئيس مباحث مرور قيادة دمنهور، بإشراف اللواء طارق حجاج مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، واللواء أحمد باسم البرى رئيس مباحث الإدارة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة، وفُحِصَ 16 سائقا، وسُحِبَت العينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية 4 عينات منهم، واِتُّخِذَت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.