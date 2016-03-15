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القبض على هارب من 3 أحكام بالمؤبد فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من 3 أحكام بالمؤبد فى الإسماعيلية القبض على هارب من 3 أحكام بالمؤبد فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من القبض على المتهم "أحمد. ر. م" 32 سنة عاطل، هارب من 3 أحكام بالمؤبد بتهمة السرقية بالإكراه.

وتلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث، يفيد بالقبض على المتهم المطلوب فى الجنايات رقم 4117 لسنة 2014، ورقم 3579 لسنة 2014، ورقم 3779 لسنة 2014 والثلاثة بمركز الحسينية فى الشرقية، ومقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة "سرقة بالإكراه". وتحفظ القوات على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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