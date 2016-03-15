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إصابة 16 شخصًا فى 5 حوادث متفرقة على طرق بكفر الشيخ

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إصابة 16 شخصًا فى 5 حوادث متفرقة على طرق بكفر الشيخ إصابة 16 شخصًا فى 5 حوادث متفرقة على طرق بكفر الشيخ
أكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 16 شخصا فى متفرقة على طرق المحافظة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحوادث.

وأشار الجنزورى، فى تصريحاتٍ صحفية، إلى نُقِلَ 8 من المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، و3 لمستشفى قلين المركزى، و5 لمستشفى بلطيم المركزى لتلقى الإسعافات.

وأضاف أن الحادث الأول وقع على كوبرى "منية قلين" وأصيب فيه 3 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارتين، وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى قلين المركزى، والثانى تصادم سيارة ملاكى بشجرة، أسفر عن مصابين اثنين، ونُقِلا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، والحادث الثالث أصيب فيه 3 بعد إنقلاب سيارة نقل فى المياه خلف منطقة الكليات، والحادث الرابع باتجاه بر بحرى وأصيب فيه 5 أشخاص إثر تصادم سيارتين، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة، والحادث الخامس أصيب فيه 3 أشخاص لتصادم بين سيارتين قبالة قريىة سد خميس، ونُقِلوا إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

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مصر 365

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