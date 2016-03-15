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سقوط هاربان من أحكام قضائية قبل ترويجهم الحشيش فى البساتين

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سقوط هاربان من أحكام قضائية قبل ترويجهم الحشيش فى البساتين سقوط هاربان من أحكام قضائية قبل ترويجهم الحشيش فى البساتين
تمكن النقيب محمود محجوب ، معاون مباحث قسم شرطة البساتين ، من ضبط كلا من "سامح م م" 25 سنة ، عاطل ، والسابق اتهامه فى القضية رقم 17847 لسنة 2009 ، المعادى ، مشاجرة ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1780 لسنة 2012 ، المعادى "سلاح ناري" بالسجن 3 سنوات .

كما تم ضبط برفقته "محمد ع م " 36 سنة عاطل ، والمحكوم عليه في القضية رقم 3436 لسنة 2015 ، المعادى ، "ضرب" والمقضي فيها بالحبس شهر ، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش ، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار ، وتم تحرير المحضر رقم 5700 لسنة 2016 ، جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.


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