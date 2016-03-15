سقوط 3 عاطلين وربة منزل بحوزتهم بانجو وحشيش فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المخدرات وضباط مباحث الأقسام من القبض على 3 عاطلين وربة منزل، من تجار المخدرات، بحوزتهم كميات من البانجو، والحشيش، والأقراص المخدرة، بقصد الإتجار، وذلك خلال حملة أمنية.

وكان اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير، بإتجار المتهم "سليمان. م. س" 56 سنة عاطل مقيم بـ"المجاهدين العرب" فى المواد المخدرة، خاصةً جوهر الحشيش المخدر.

وأعدت القوات عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنه، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته فرش حشيش، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتمكن الرائد محمد جميل رئيس وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه النقباء مصطفى سلامة، وأحمد ثروت، وإسلام مشهور، وأنور القاضى، من القبض على كل من المتهمة "سهير. ح. أ" 34 سنة ربة منزل، وبحوزتها 20 قرص مخدر، وتليفون محمول، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الإتجار، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، والمتهم "إبراهيم. م. ل" 28 سنة عاطل، وبحوزته 80 قرص مخدر، و520 جنيه، وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وضبطت القوات أيضًا، المتهم "عبد الرحمن. ا. ح" 17 سنة عاطل، وبحوزته 7 لفافات صغيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 500 جرام، و140 جنيه، وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. وتحفظت القوات على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وهيروين فى الإسماعيلية