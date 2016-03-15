تخلص من الإجهاد المسبب للأزمات القلبية فى خطوتين

تنتشر العديد من الأمراض، ويظن الكثيرون أن السبب يرجع إلى أسلوب التغذية غير الصحيح، ووفقا للدراسات الحديثة فثبت أن 75% إلى 90% من الأمراض ترجع اسبابها التوتر والإجهاد اليومى.

وأوضحت الدراسات أن التوتر والإجهاد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، السكتة الدماغية، والاكتئاب الذى يزيد من سلسلة الأمراض التى قد تمرض بها، وأننا بحاجه لتغيير طريقة حياتنا للوقاية من العديد من الأمراض المنتشرة. ويقدم الموقع الأمريكى "lifehack" طريقتين للتغلب على التوتر الذى يسيطر على حياتنا للحماية من الأمراض، وهى:

1. اتبع نظام غذائى يساعدك على التغلب على التوتر

>يرى غالبيتنا أن الأطعمة ما هى إلا وسيلة للحصول على الفيتامينات والمعادن وسد الجوع فقط، ولكن الحقيقة أنه يمكننا عن طريق الطعام التخلص من الأمراض الناجمة عن التوتر والإجهاد، وذلك بالطعام الصحى وبعض الأطعمة التى تقلل من التوتر مثل الشيكولاتة الداكنة والأفوكادو، حيث تحتوى الشيكولاتة على العديد من المواد الكيميائية والأحماض الدهنية الأساسية والتى ثبت علميا دورها الكبير فى التخفيف من مشاعر التوتر والقلق، وتعزيز مشاعر السعادة والرضا لدى الفرد، وكذلك الأفوكادو والمكسرات يساعدان على تحسين مزاج الفرد وتقليل التوتر والإجهاد المسيطر عليهم.

2. ممارسة الرياضة

>يذهب الغالبية لممارسة الرياضة بهدف إنقاص الوزن، وأحيانا يكون فى حالة من الاكتئاب أثناء ممارسته لها لأنه يشعر بالعقاب النفسى له بسبب نظام الرجيم وعدم تناوله للأطعمة التى يحبها، بالإضافة إلى التمارين التى قد تكون صعبة عليه ولا يحبها، ولكن عندما تكون ممارسة الرياضة عادة يومية ويعتبرها من أفضل أوقاته اليوميه لأنه يقوم فيها بما يحب تساعد هنا الرياضة على تخلصه من الإجهاد والتوتر والأمراض الناجمة عنهما.

وأكد باحثون من جامعة "الفنلندية" فى دراسة طبية مدى تأثير ممارسة الرياضة على الفرد وقدرتها على التخلص من التوتر، والابتعاد عن الأمراض.

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