رمزي صالح: تلويحي بإشارة غير لائقة؟ للأسف ' مليش ضهر في مصر '

نفى رمزي صالح حارس مرمى فريق المصري تلويحه بإشارة خارجة عقب طرده في مباراة حرس الحدود ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري.

وقال صالح بلهجة غاضبة: "للأسف هناك من يريد الاصطياد في الماء العكر واختلاق أزمة، والترويج بأنني لوحت بإشارة غير لائقة".

وأضاف عبر قناة "النهار اليوم": "للأسف أنا مليش ضهر في مصر .. لأنني حارس فلسطيني".

وأوضح: "الإشارة التي صدرت مني أثناء الخروج من الملعب كانت للاعتذار للجماهير عن الطرد، فأخلاقي لا تسمح بالقيام بإشارات غير لائقة أو الإساءة لجماهير بورسعيد".

واختتم رمزي صالح: "اعتذر للجميع .. وأتقبل أي قرار من إدارة النادي".