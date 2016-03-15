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الأهلي يطالب الكاف بتعديل بند موعد مباريات دوري الأبطال

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الأهلي يطالب الكاف بتعديل بند موعد مباريات دوري الأبطال الأهلي يطالب الكاف بتعديل بند موعد مباريات دوري الأبطال

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بضرورة إجراء بعض التعديلات على لائحة مسابقات الأندية الإفريقية.

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة "المحور": "تطوير كرة القدم يرتبط بالمنظومة والمسؤولين، ويتطلب توفير أجواء إدارية ومناخية وتنظيمية لتقديم أداء ونتائج أفضل".

وأضاف: "نقدر إمكانيات كل الدول الفقيرة، ولكن بالنسبة لأنجولا لديها إمكانيات وملاعب جيدة، حتى الإستاد الخاص بريكرياتيفو ليبولو".

واستدرك: "ولكن لماذا الإصرار على خوض اللقاء الساعة 2 أو 3 ظهرًا، فمن الممكن تعديل هذه اللائحة، بإضافة بند خاص بالمباريات".

وأتم عبد الحفيظ: "لا بد ألا تقتصر اللوائح فقط على اشتراط توفير وسيلة مواصلات معينة في حالة بعد المدينة عن العاصمة بمسافة تزيد عن 200 كيلو متر".

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