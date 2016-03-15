هاشتاج "مشكلة التعليم المصرى" يتصدر تويتر.. والمغردون: مفيش تعليم فى مصر

تصدر هاشتاج "مشكلة التعليم المصرى" قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء، وحمل معه تغريدات رواد الموقع السلبية حول التعليم فى مصر ومشاكله وأزماته، حتى أن البعض استنكر وجود منظومة تعليمية لكى يكون لها مشاكل من الأساس.

وجاءت أبرز التغريدات عبر الهاشتاج كالتالى "الله هوا في تعليم كمان"، "سبحان الله هو في تعليم كمان"، "قائم على الحفظ لازم نوفر مساحة للطالب للابداع والبحث وغياب تأهيل المعلم واختلاف المناهج بين الطلاب يقلل من تكافؤالفرص"، "هو فى تعليم علشان يبقى فيه مشكلة".

وتابعت التغريدات "بسم الله ما شاء الله هو فيه تعليم كمان"، "تعليم مين ياعم، ده احسن من سوريا و العراق ، تعليم قال، تخلف و جهل ، قال ترببة و تعليم مفيش أخلاق اساسا ولا تعليم|"، "والله احنا اكرملنا نلغيه احسن واهو الكول سنتر مش محتاج كلية"، "هو في تعليم في مصر هو أنا سمعت صح فين التعليم ده ياتعليم تعال ياتعليم علشان اشوفك".

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