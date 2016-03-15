بالفيديو.والد الرضيع المتهم بتلويث النيل:أين العقل من اتهامه بحمل"مقطف"قمامة

قال والد الطفل محمد عبد الرحمن، المتهم بتلويث مياه النيل، إنه من غير المعقول أن يقوم نجله بحمل "مقطف" قمامة ويذهب به إلى نهر النيل ويلقيه بداخله، وتابع:" ابنى عنده 10 أشهر.. فين الدين والعقل من التهم دى".

واستنكر والد الرضيع، التهم المنسوبة إلى نجله وقام بحمل نجله خلال لقاء ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، وطالب المشاهدين بتحكيم عقولهم فى التهم المنسوبة للرضيع، وهو فى حالة غضب واستياء شديدين.

بعد محاكمة"رضيع"بتهمة تلويث النيل.."الرى"تعترف وتكشف:اتهمناه قبل ولادته

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