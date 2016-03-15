"المصرى الديمقراطى": زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الحل لأزمة الدولار

توقع المهندس باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن تتكرر أزمة خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار عدة مرات أخرى، دون وجود حل جذرى لذلك.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "كامل "، لـ"اليوم السابع"أن الحل الوحيد لتلك الأزمة، تكمن فى زيادة الانتاج وزيادة العملة الصعبة من التصدير، و تشجيع الاستثمارات السياحية وتحولات العاملين بالخارج.
وتابع المرشح على منصب النائب الأول لرئيس "المصرى الديمقراطى"، قائلا :"وطبعا وقف حنفيات الفساد وترشيد الانفاق الحكومى وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، غير كده مفيش أمل".
>- جدل برلمانى حول إجراءات مواجهة أزمة الدولار..نواب يطالبون باستراتيجية للسياسة النقدية ووقف استيراد السلع الاستفزازية..أيمن أبوالعلا:قرارت المركزى مؤقتة.. هيثم الحريرى: يجب إعادة النظر فى شركات الصرافة