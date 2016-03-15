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"المصرى الديمقراطى": زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الحل لأزمة الدولار

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"المصرى الديمقراطى": زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الحل لأزمة الدولار "المصرى الديمقراطى": زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات الحل لأزمة الدولار
توقع المهندس باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى، أن تتكرر أزمة خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار عدة مرات أخرى، دون وجود حل جذرى لذلك.

وأضاف "كامل "، لـ"اليوم السابع"أن الحل الوحيد لتلك الأزمة، تكمن فى زيادة الانتاج وزيادة العملة الصعبة من التصدير، و تشجيع الاستثمارات السياحية وتحولات العاملين بالخارج.

وتابع المرشح على منصب النائب الأول لرئيس "المصرى الديمقراطى"، قائلا :"وطبعا وقف حنفيات الفساد وترشيد الانفاق الحكومى وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، غير كده مفيش أمل".


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