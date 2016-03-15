وزير التربية والتعليم يفتتح اليوم عددا من المدارس بالفيوم

يتوجه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة الفيوم لافتتاح عدد من المدارس بها.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه من المتوقع أن يزور وزير التعليم قبل توجهه إلى المحافظة، مدرسة الثورة المصرية الرسمية للغات بمطار إمبابة التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على سير الدراسة بها، وحضور طابور الصباح مع الطلاب.

وأوضح المصدر، أن زيارة الوزير لمدرسة إمبابة كان من المنتظر أن تتم السبت الماضى لكنه تم تأجيلها، موضحا أن عددا من قيادات الوزارة يشاركون فى افتتاح المدارس على رأسهم اللواء يسرى عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وبعض القيادات الأخرى.

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