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وزير الدفاع الروسى: تمكنا من القضاء على 2000 إرهابى فى سوريا

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وزير الدفاع الروسى: تمكنا من القضاء على 2000 إرهابى فى سوريا وزير الدفاع الروسى: تمكنا من القضاء على 2000 إرهابى فى سوريا

>قال سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى إن القوات الروسية قضت على أكثر من 2000 إرهابى فى سوريا، بمن فيهم 17 قائدا من المجموعات الإرهابية تسللوا إلى البلاد من أراضى روسيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية الليلة عن شويجو قوله إن القوات السورية مدعومة بسلاح الجو الروسى تمكنت منذ بدء العملية الروسية فى سوريا من تحرير 400 مدينة وقرية سورية واستعادة السيطرة على أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع من أراضى سوريا.

وأضاف أن سلاح الجو الروسى نفذ، فى إطار عمليته فى سوريا منذ 30 سبتمبر عام 2015، أكثر من 9 آلاف طلعة، مشيرا إلى أن القوات الروسية تمكنت خلال هذه الفترة من عرقلة تجارة الإرهابيين بالنفط أو القضاء عليه بشكل كامل فى بعض المناطق، كما استطاعت وقف أو تدمير الإمدادات الأساسية لتمويل الإرهابيين ونقل الأسلحة إليهم.

وقال شويجو إن الطيران الحربى الروسى دمر فى سوريا حوالى 209 منشأة خاصة بإنتاج النفط، فضلا عن أكثر من 2000 شاحنة لنقل المنتجات النفطية.

وشدد وزير الدفاع الروسى على أن العسكريين الروس ضمنوا متابعة التزام أطراف الهدنة بنظام وقف الأعمال القتالية، وذلك باستخدام طائرات من دون طيار ووسائل استخباراتية أخرى ومجموعة الأقمار الاصطناعية الروسية.
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