3 نصائح للتغلب على التجاعيد وعلامات الشيخوخة ..أهمها شرب الماء

أكد الدكتور عمرو مبروك - أستاذ جراحة التجميل بطب عين شمس - أنه يمكن تجنب وتحسين علامات الزمن والشيخوخة لتبدو المرأة أكثر جمالا.

وقال د. مبروك: "من المعروف أنه عند تقدم العمر يحدث نوع من الضمور فى الكتلة الدهنية بالوجه، مما يسبب فراغ الخدود، وتهدل الجلد عموما، كما أن قلة تشبع الخلايا بالماء يزيد من جفافها، وبالتالى يحدث ترهل فى الجلد عموما وفى الرقبة، ويمكن الوقاية من هذه الأشياء وتأخير ظهورها من خلال الإكثار من شرب الماء والامتناع عن التدخين، وعدم التعرض لأشعة الشمس".

وأشار مبروك إلى أنه عند حدوث التجاعيد والترهلات فى الوجه والرقبة فيمكن التعامل معها حسب درجة تطورها، فإذا كانت التجاعيد موجودة فى منطقة الجبهة وحول العينين يمكن استعمال مادة البوتكس، وإذا كانت التجاعيد فى منطقة الخدود يمكن استعمال المواد المائلة مثل الدهون الطبيعية من جسم المريض أو المواد المالئة المصنعة من مادة "حمض الهيلورونيك"، موضحا أنه يمكن أيضا تدارك الترهل بواسطة استعمال جهاز التردد الكهربائى "ردايو فركونسى" الذى يحسن من الترهل.

وأكد أنه بالنسبة لجهاز الليزر فاستعمالاته محدودة فى إزالة علامات الزمن، ويمكن اللجوء إلى عملية شد الوجه والرقبة والتى تؤدى إلى نتائج مبهرة، ولكن يجب أن يقوم بها جراح تجميل متخصص.

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