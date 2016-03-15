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تسريب فكرة برنامج مقالب رامز جلال لرمضان القادم

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الإثنين 14-03-2016 17:49

كشفت تقارير صحافية عن تسريب فكرة برنامج المقالب الخاص بالممثل رامز جلال، والمقرر أن يقدمه في شهر رمضان المقبل، وهي تدور حول إيهام رامز للنجوم المشاركين معه في البرنامج أنهم انتقلوا إلى العالم الآخر، من خلال إعطائهم منوماً ليغطوا في النوم ثم يستيقظون في مكان أشبه بالمقبرة لترصد الكاميرا ردّة فعلهم.
وقد نشر أنّ القائمين على البرنامج متخوفون بشدّة من تنفيذ تلك الفكرة لسببين الأول أنه من الممكن أن يتعرّض أحد النجوم لأزمة قلبية بسبب وجوده في مقبرة، والسبب الثاني الخوف من المساءلة القانونية واتهام البعض لهم من انتهاك حرمة المقابر.
من جهة ثانية، وعلى النطاق السينمائي يستعد رامز لعرض فيلمه "كنغر حبنا" في أول شهر أبريل القادم، ويشارك في بطولته سارة سلامة والفنان الكويتي داوود حسين والقصة من تأليف لؤي السيد وإخراج أحمد البدري.

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سيدتي