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آن هاثاواي في آخر إطلالة لها قبل الإنجاب

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الإثنين 14-03-2016 17:55

شوهدت آن هاثاواي Anne Hathaway وزوجها آدم شولمان Adam Shulman وهما يمارسان المشي في عطلة نهاية الأسبوع، فوق إحدى المرتفعات في لوس أنجلوس، يرافقهما كلباهما، حيث بدت النجمة الحامل حالياً بطفلها الأول سعيدة، لكن متعبة قليلاً، في وقت ارتدت " تي شيرت " شفافاً باللون الأسود، بيّن بوضوح قرب موعد استقبال طفلها المنتظر، أي في فصل الربيع المقبل، فضلاً عن كون ضحكتها الواسعة خير دليل على استمتاعها بجمال الطبيعة.

أظهرت آن Anne البالغة من العمر 33 عاماً جمالها الطبيعي بإطلالة من دون مكياج. وتوقفت نجمة فيلم Les Misérables عدّة مرات أثناء النزهة لأخذ قسط من الراحة متكئة على كتف زوجها مرات، وواضعة يده على بطنها مرات أخرى، ليشعر بركلات طفلهما.
من جانب آخر، لم تغب هاثاوي Hathaway عن المناسبات الفنية، على الرغم من حملها، إذ أطلّت في حفل Vanity Fair ما بعد الأوسكار قبل أسابيع، يرافقها زوجها، فيما لم يكن جمالها أو أناقتها أقلّ شأناً من جمال غيرها من النجمات، على الرغم من تقدّم أشهر حملها، وهي التي ارتدت فستاناً واسعاً باللون الأسود مطعّماً باللون الذهبي وشفافاً عند منطقة أعلى الصدر.
يذكر أن الثنائي تزوج في 29 سبتمبر/ أيلول 2012 في Big Sur ، كاليفورنيا بعد علاقة دامت أربع سنوات.

Anne Hathaway تشعر بركلات جنينها في الشارع

 

 

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