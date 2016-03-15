إيزابيلا كروز: لا قطيعة بيني وبين والدَي توم كروز ونيكول كيدمان

خرجت إيزابيلا كروز Isabella Cruise أخيراً عن صمتها لتفتح للمرة الأولى موضوع علاقتها بوالديها بالتبني توم كروز Tom Cruise ونيكول كيدمان Nicole Kidman.

تنأى الفتاة المتبنّاة في العادة بنفسها عن الأضواء، لكنها اليوم تكلمت لتنفي التقارير التي تتحدث عن أنها تقاطع والديها، وذلك في مقابلة مع مجلة New Day الأسترالية.

وأضافت إيزابيلا Isabella البالغة من العمر 23 عاماً: "بالطبع نتحدث مع بعض ولا قطيعة بيننا، فإنهما والداي".

خرجت طبيعة علاقة إيزابيلا Isabella بوالديها النجمين إلى العلن منذ أن تزوجت مستشار التكنولوجيا المعلوماتية ماكس باركر Max Parker في سبتمبر/ أيلول الماضي في حفل صغير في فندق دورشستر، اقتصر على عدد محدود من أصدقائها في لندن، إذ فضّلت ألا تلفت الأنظار إلى زفافها بما أنها ابنة نجمين مشهورين.

وانتقلت إيزابيلا Isabella بعد الزواج إلى منطقة كرويدون جنوب لندن، مسقط رأس والدي زوجها. ويُقال إن الثنائي رفض الدعم المالي من والد bella بيلا، توم كروز Tom Cruise. واعترف ماكس Max لمجلة New Day بأن زوجته قد نأت بنفسها عن الشهرة وثروة والديها بالتبني منذ زمن.

إيزابيلا Isabellaتعمل مصفّفة شعر وخبيرة تجميل في بريطانيا، وقد تبناها النجمان إلى جانب أخ ثانٍ يدعى كونور Conor، أثناء زواجهما الذي انتهى قبل ما يزيد عن 10 أعوام. وذكر مصدر أنّ كروز Cruise وابنه بالتبني لم يحضرا حفل الزفاف، ولم يشر المصدر إلى حضور كيدمانKidman من عدمه.

إيزابيلا توم كروز تعلن زواجها السرّي بغياب والديها