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ماذا يجمع بين عاصي الحلاني وصابر الرباعي وكاظم الساهر ونادين الراسي؟

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الإثنين 14-03-2016 22:20

هنأ عاصي الحلاني زميله في برنامج "ذا فويس كيدز" الفنان التونسي صابر الرباعي بنشر صورة تجمعه به وبالفنان العراقي كاظم الساهر، وعلّق تحتها: "كلّ عام وأنت أخي وصديقي أتشرف بصدقك وصداقتك صابر الغالي المحب إن شاء الله بتكون سنة خير وفرح وسلام عليك وعلى تونس الحبيبة".

من ناحية، أخرى نشرت الفنانة نادين الراسي صورة تجمعها بالفنان عاصي الحلاني، وتمنت له التوفيق بافتتاح مطعمه الجديد "عاصي".

يُشار إلى أن الفنان عاصي الحلاني يمتلك سلسلة مقاهي ومطاعم باسمه في مختلف المناطق اللبنانية.

 

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