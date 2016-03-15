نجوم "ذا فويس كيدز" من الشاشة إلى الحفلات العامة

أحيا عدد من نجوم "ذا فويس كيدز" أوّل حفل عام لهم، وقدّموا العديد من الأغاني التي أدّوها في البرنامج، وسط ترحيب كبير من الحضور.

الحفل أقيم في القاهرة، وسط جوّ من الفرح والبهجة ساد بين الحاضرين، وقام روّاد المكان فى نهاية الحفل بالتقاط الصور الفوتوغرافية والسيلفي معهم. ولقد شارك في الحفل النجوم الصغار هاجر طه وزينب حسن ومروان طارق ويوسف فرج.

من ناحية أخرى، يجتمع حمادة هلال مع الطفل لؤي عبدون في عمل غنائي بمناسبة عيد الأم، على أن يكون من إنتاج طارق عبدالله، ومن كلمات الشاعر بهاء الدين محمد.

يُشار إلى أن لؤي عبدون لم ينل فرصته في برنامج "ذا فويس كيدز"، بسبب اكتمال فرق المدرّبين الثلاثة نانسي عجرم وكاظم الساهر وتامر حسني.

منتجات تجارية باسم محمد منير استباقاً لحفله المقبل