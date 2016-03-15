أنجلينا جولي في لبنان في الذكرى الخامسة للحرب في سوريا

وصلت الممثلة الهوليوودية أنجلينا جولي Angelina Jolie الى لبنان مساء اليوم بصفتها المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، آتية من كرواتيا على متن طائرة خاصة لمناسبة الذكرى الخامسة لبدء الحرب في سوريا وتستمر حتى يوم الغد، تتفقد النجمة خلالها عددا من مخيمات النازحين السوريين في البقاع، على أن تعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 11 صباحاً.

كان في استقبال جولي Jolie في المطار مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر وممثلين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

قامت أنجلينا Angelina سابقاً بزيارات عدّة إلى مواقع اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا منذ اندلاع الحرب السورية للفت الانتباه إلى محنة الشعب السوري الذي هرب الملايين منه منذ اندلاع الحرب في البلاد، ولجأ ما يقارب المليون ونصف المليون منه الى لبنان بالإضافة الى مئات الألوف الى بلدان أخرى.

زارت النجمة العالمية تركيا أخيراً في يونيو/ حزيران 2015 قدّمت فيها ابنتها شيلوه Sheloh إلى أطفال سوريين كانت قد التقتهم خلال زيارة سابقة في عام 2014. واليوم تكمل رسالتها الإنسانية لمواصلة جولتها لزيارة اللاجئين التي تكمل معاناتهم عامها الخامس الشهر الجاري.

بالصور أنجلينا جولي وابنتها في لبنان