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أصالة تنتقد برنامج "ذا فويس كيدز" وأصحاب النفوس المريضة!

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الثلاثاء 15-03-2016 00:47

انتقدت الفنانة أصالة برنامج "ذا فويس كيدز" من دون أن تسمّيه، واعتبرت أنّ المجتمعات العربية غير مؤهلة لبرامج المواهب الخاصة بالأطفال، وانتقدت الاستغلال الذي يتعرّضون له من أصحاب النفوس المريضة.

 

أصالة نشرت صورة لمجموعة من الأطفال وهم يدرسون عبر حسابها الرسمي على موقع "انستقرام"، وعلّقت تحتها: "لطالما في بلادنا حقوق الكبار مسروقة فما بالك بحقوق الأطفال، وأنا من الناس التي تشجع على تعليم الموسيقى وأؤمن بأهميتها  بتطوير عقله وطموحه وتهذيب نفسه ولكن.. قبل هذا الدعم الكبير لبرامج مواهب الأطفال علينا  حمايتهم من أصحاب النفوس المريضة الذين يغرونهم للعمل في الملاهي الليلية والمطاعم والأفراح . نحن غير مؤهلين لها النوع من البرامج والطفل مهما بلغت موهبته عليه أن يقضي وقته كله بدراسته وألعابه وسريره خوفاً عليه من الإستغلال غير الآدمي لطفولته.  لقد شاهدت حلقة واحدة من إحدى هذه البرامج وتألمت خوفاً عليهم، وما توقعته حصل فمنذ أيام أخبرتني صديقتي أنها شاهدت أربعة من هؤلاء الأطفال الموهوبين يغنون في مطعم بالوقت الذي من هم في سنهم في سريرهم ويحلمون، علينا حمايتهم قبل إكتشافهم".

 

يشار إلى أن أصالة بدأت الغناء في عمر مبكر ومثلها جورج وسوف ونانسي عجرم وسواهم.

 

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سيدتي