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كيم كارداشيان تغار من ريهانا على زوجها كانيي ويست

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الثلاثاء 15-03-2016 02:29

تشعل علاقة كانيي ويست Kanye West وريهانا Rihanna غيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian ما يشكّل الأمر تهديداً لعلاقة مغني الراب بزوجته.


علم موقع RadarOnline.com أن مغني الراب قد نأى بنفسه أخيراً وعَمِل على حماية علاقته الزوجية منذ فترة طويلة ببعده عن المغنية العالمية لعدم إثارة غضب وغيرة زوجته نجمة تلفزيون الواقع. ففي كل مرة تطلّ فيها ري ري RiRi على الساحة تثير إطلالتها غيرة كيم Kim وشجاراً بين الثنائي، على حسب تقارير موقع Radar . ويضيف المصدر أن ويست West، البالغ من العمر 38 عاماً والمغنية، البالغة من العمر 27 عاماً، يملكان رباطاً وثيقاً ويتغزلان ببعضهما البعض كلما التقيا معاً، الأمر الذي يصيب كارداشيان Kardashian بالشك والهلع من أن تخطف المغنية زوجها منها.

إنضمّت Kim Kardashian الى بيونسي Beyonce حيث انفصلت الأخيرة انفصالا غير معلن للصحافة عن زوجها جاي زي Jay- Z بسبب علاقته الغرامية مع ريهانا Rihanna . هذا ما جاء في كتاب راندي تارابوللي، تحت عنوان Becoming Beyoncé: The Untold Story، عن القصة غير المروية عن المغنية، كما لمّح الكاتب في العنوان. إلا أن الملكة B عادت وتراجعت عن قرارها بسبب فنّها وخوفها من أن يؤثر الطلاق سلبًا على ابنتهما مع الملاحظة أن كل من المغنيتين ما تزالان على صداقة.

 

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