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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15 مارس

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15 مارس حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15 مارس
برج الثور على الصعيد المهنى..
>يتمتع مواليد برج الثور بجاذبية كبيرة فى محيط العمل فهم قادرون على جذب الأنتباه لما يقومون بتقديمه ، دائما افكارهم مرحة ولها طابع خفيف الظل ، يحاول الجميع الترقب منهم فهم مركز الدائرة التى يلتف الجميع حولهم ، قادرون على أعطاء كثير من الأفكار للجميع وتقبل أيضا الانتقاد بصدر رحب .

برج الثورعلى الصعيد العاطفى..
>الحب والغيرة فى حياة مواليد برج الثور من الأمور الثابتة التى لا يمكن أن يعيشون بدونها ، يستطيعون أن يقدمو للحبيب كل مايتمنى عن طيب خاطر كما أنهم يحاولون عدم الأفصاح عن مشاكلهم حتى لا يكونون فى وضع الضعف ، فى الفترة الثقادمة يحاول الحبيب أن يتودد لد للاعتذار عما بدر منة

على الصعيد الصحى..
>الحياة الصحية لمواليد برج الثور محط اهتمامهم قادرون على تنظيم اوقاتهم حتى يكون لحياتهم الصحية جانب كبير من حياتهم ، قادرون على ممارسة الرياضة والأنظمة الغذائية فترات طويلة ، فهم أشخاص ملتزمة بطبعها .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>الفترة القادمة تضعك الأقدار فى مواقف كثيرة تبدو انها غير مريحة ولكنك تحاول على تقبلها وتجاوز الازمات بذكائك الإجتماعى المعهود، لا تنتظر المقابل لم تعطى فأنت إنسان تحب الجميع بلا مقابل

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مصر 365

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