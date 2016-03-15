حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15 مارس

برج الحوت على الصعيد المهنى..

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على تفهم الحياة العملية وطبيعتها الشائكة قادرون على فعل الكثير يحققون أحلامهم العملية سريعا، ولديهم كثير من الأفكار الجديرة بالتقدير ولا يقدسون العمل حيث يعتبرونه حجر الاساس فى حياتهم>يتمتع مواليد برج الحوت بعاطفة جياشة ولديهم قدرة كبيرة على العطاء طوال الوقت ولكنهم يكرهون الخيانة والكذب ، الحوت يتسمون بالحنان والعاطفة الجياشة ولديهم قدرة على جذب الجميع حولهم فى منظومة عائلية رائعة .>تتمتع بصحة جيدة وقدرة كبيرة على تحمل الألم ، تراك باقى الأبراج تأتى على نفسك بدون داعى ، فى الأيام القادمة حاول أن تعتنى بصحتك أكثر فدائما الصحة هى تاج الانسان وراس ماله فى الحياة ، الأجواء فى الفترة القادمة سوف تكون مستقرة حاول أن تمارس الرياضة فى الهواء الطلق.>لديك قدرة كبيرة على العطاء فى الفترة القادمة بعد استقرار أمورك العائلية والمادية حاول أن يكون لك هدف محدد لتحقيقة وسوف تجد من يساعدك فى ذلك أنت أنسان قوى لا تجعل الظروف تقهرك مهما يحدث ، فالأيام لا تقف على أحد .