حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>الأجواء مناسبة للنجاح حاول أن تثبت قدراتك ولا تستسلم لأى احساس بالإحباط أنت على الطريق الصحيح، ولكن عليك ترتيب أولوياتك للفترة القادمه. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.>اصبر والتزم الهدوء فى جميع قراراتك التى تخص علاقتك بالشريك هذه الأيام، فالأيام الصعبة سوف تمر و الفترة القادمة قد تحمل لكم العديد من المفاجئات السارة الغير متوقعة.>قد تعانى من الحساسية أو بعض الأمراض الصدرية هذه الأيام بسبب تقلبات الجو الغير متوقعة اذا شعرت بأى مشاكل صحية لا تتردد فورًا فى استشارة الطبيب حتى لا يؤدى الأمر إلى مشاكل صحية كبيرة.>سوف تقابلك اليوم العديد من العقبات ولكن لا تقلق يبشرك الفلك بمفاجئة وأحداث سعيدة غير متوقعة، سوف تجعل الجميع ينظر إلى انجازك فلا تستسلم لأى إحباطات خارجية أنت على الطريق الصحيح لتحقيق الكثير من النجاحات.