حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2016/3/15

حظك اليوم لبرج الدلو :

حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :

>اليوم سيكون بداية انفراجة كبيرة على أبناء هذا البرج لذلك يجب عليهم أن يكون الصبر والهدوء هو مبدئهما الذى يسيرا عليه طوال الفترات القادمة حتى يستفيدون من ضربة الحظ التى ترافقهم هذه الفترة .>الحب والعاطفة ستكون عامل غير مؤثر فى هذه الفترة وسيتراجع الإحساس والشعور بالحب بالنسبة للشريك الأخر، لكن لا داعى للقلق أو التسرع بشأن الانفصال لأنه سيكون مجرد شعور زائل سيمر مرور الكرام دون ان يترك أى أثر.>الحياة الصحية ستمر بفترة كبيرة من الاستقرار لذلك لا داعى لأى قلق بشأن الاحساس بالمشاكل البسيطة التى ستواجهك لأنها ستمر مرور الكرام.>أخبار جيدة ستحاصرك هذه الفترة وستجد أن حياتك العملية فى تقدم كبير لذلك أما الحب سيمر بتراجع قليل والصبر سيكون مفتاح الانفراج لهذه الأزمة، أما الحالة الصحية فهى بخير والفحوصات ستثبت ذلك.