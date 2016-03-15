حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15 /3 /2016

الحمل على الصعيد المهني:

>تضع قدامك على الطريق الصحيح، بعد فترة من السقطات فى محيط العمل، الأفكار القديمة ان تفيدك فى المرحلة القادمة حاول أن تكون على قدر المرحلة الجديدة، حتى لا تفقد الإحساس بجمالها و رونقها، الأحوال المالية تبدأ فى التحسن والاستماع إلى نصائح المقربين لها الفضل فى جزء كبير من تقدمك. على الصعيد العاطفى:

>أنت من الأشخاص الذين يعتبرون الصبر محور أساسى فى التعامل مع الأشخاص، لذلك تعطى للعلاقات وقت طويل ولا تحسب الخسائر التى تتكبدها بشكل مستمر، لا تترك الوضع يمر دون حسم، فهناك قرارات لا تحتاج إلى الصبر حتى لا يفلت منك زمام الأمور. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية مستقرة، لكن التفكير الكثير والسهر لفترات طويلة يزيد من شعورك بالحاجة إلى قسط كبير من الراحة، لا تنساق وراء هذا الشعور حتى لا تكتسب مزيداً من الكسل والطاقة السلبية التى تعطك عن أداء واجباتك المهنية وتنفيذ أفكارك بشكل مكتمل. توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مزدهرة فى مجال العمل ويطرح مجموعة من الأفكار الجديدة التى تغير من وضعه فى العمل بشكل كلى، وتجعله فى قائمة الأشخاص الكثر قدرة على الإبداع فى محيط العمل، إلا ان الصعيد العاطفى يحتاج أن يتخل مولود الحمل عن بعض صفاته مثل الصبر الشديد فى جميع المواقف حتى يظل متحكم فى زماما الأمور.

شبكةعيونالإخبارية

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