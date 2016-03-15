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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016

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برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016 برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>الوقت للتركيز على مواهبك، لا تقلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك، أنت ستنتصر فى نهاية المطاف، كنت صارم وحاسم فى مواقفك الأخيرة بالعمل حاول أن تتعامل بدقة وحرص مع زملاؤك فى العمل، قد تتلقى أموال غير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو من الاستثمارات الخاصة بك فى الفترة الماضية.

القوس على الصعيد العاطفى:


>كنت حاسمًا فى مشاعرك، التقيت شخصًا فى الفترة الأخيرة كان لديه إحساس حب صادق تجاهك لكن تعلقك بالماضى أضاع هذه الفرص عليك، حالة غير مستقرة عاطفيًا تعيشها هذه الأيام وستستمر لمدة طويلة، عليك التفكير بعقلك أكثر من التفكير بقلبك، الانخراط فى العلاقات الاجتماعية قد يفيدك كثيرًا.

القوس على الصعيد الصحى:


>من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من المرض فى معدتك التى أزعجك فى الأيام القليلة الماضية، أى نظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة، لكن احترس قليلا مما تتناوله.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>كنت تشعر بيأس منذ فترة كبيرة نتيجة تفكيرك فى الماضى وفقدانك لاحدى فرص العمل، أنت على استعداد للحصول على عدد من الأأمور، مع ذلك، فإن الخوف من الأخرين قد يعطلك عن مشاريع هامة وفارقة فى حياتك.

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مصر 365

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