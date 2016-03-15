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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15/3 /2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15/3 /2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 15/3 /2016

العقرب على الصعيد المهني:


>لا تتعامل مع المواقف العابرة، على إنها أسلوب التعامل الدائم بينك وبين زملء العمل، لا يوجد أى عمل خالى من المشكلات العابرة والأحاديث الجانبية التى تخلف عنها مشاحنات بسيطة سريعاً ما تذوب فى التعاملات اليومية، احذر من الألفاظ التى تخرج منك وقت الانفعال حتى لا تزيد من توترات الموقف.

على الصعيد العاطفى:


>أنت من أكثر الشخصيات التى تحب عنصر المفاجأة، وتعتبرها من مراكز الكون فى التعامل مع شريك حياته، فلا يمكن أن يقضى مولود العقرب بضعة أيام مع شريك حياته دون تواجد عنصر المفاجئة، وكما يحب مولود العقرب أن يفاجئ الأشخاص المقربين منه، يفرح كثيراً عندما يفاجئه أحد الأشخاص.

على الصعيد الصحى:


>التعامل مع المشكلات بشكل انفعالى يعرضك لكثير من المتاعب والمشكلات الصحية، تحتاج إلى التفرقة بين المشكلات الحقيقية والمشادات التى تحدث بين الأشخاص فى المجالات اليومية، وتعانى دائماً من الخلل فى ضغط الدمن والحاجة الدائمة إلى تناول كميات وفية من المياه، ويرجع ذلك إلى شعورك الدائم بالقلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقعل علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة هامة فى حياته، خاصة أن الأوضاع فى العمل لا تناسب طبيعة مولود العقرب الذى يأخذ كل موقف بمحمل الجد، ولذلك يحتاج مولود العقرب إلى استعمال حكمته وذكاءه فى التعامل بشكل أكثر من ذلك، حتى يتجنب التعرض لمشكلات صحية بسبب التوتر والانفعال.

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مصر 365

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