حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/3 /2016

العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>مساعدتك لزملاءك فى العمل وقت حاجتهم، لا يعنى أنك عندما تمر بضائقة مالية ألا تطلب منهم أموالك التى قمت بقرضها لهم، رغم أن الأمر قد يكون مخجل، لكنك مضطر، فليس منطقياً أن تبحث عن شخص تقترض منه، وأنت لديك أموالك.>الكثير من المشاكل قد تحدث بين أى شخصين تربطهما علاقة عاطفية، ولكن إن تم تصعيد هذه المشاكل، فيؤدى ذلك بالتأكيد إلى تصدع العلاقة تماماً وانهيارها.. فكن حذراً حتى لا تخسر شريك حياتك وتندم فيما بعد.>لياقتك البدنية أمر يجب الانتباه له، فهذا يؤثر سلباً وإيجاباً على صحتك النفسية.. وبالمداومة على عادات بسيطة جداً قد تلحظ فارقاً كبيراً فى صحتك، والذى سيؤثر بدوره على إحساسك بثقتك فى نفسك، وعلى علاقتك بالآخرين.>الحياة ليست عمل، أو حب، أو زواج فقط .. بل هى كل هذه الجوانب مجتمعة.. فإن قمت بالتقصير فى أحد هذه الجوانب، سينعكس ذلك على صحتك النفسية، لذلك عليك دوماً حتى تحصل على السعادة أن توازن بين هذه الجوانب، وأن تقيم نفسك دوماً من فترة لأخرى.