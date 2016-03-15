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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/3 /2016

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/3 /2016 حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/3 /2016

العذراء على الصعيد المهنى:


>مساعدتك لزملاءك فى العمل وقت حاجتهم، لا يعنى أنك عندما تمر بضائقة مالية ألا تطلب منهم أموالك التى قمت بقرضها لهم، رغم أن الأمر قد يكون مخجل، لكنك مضطر، فليس منطقياً أن تبحث عن شخص تقترض منه، وأنت لديك أموالك.

على الصعيد العاطفى:


>الكثير من المشاكل قد تحدث بين أى شخصين تربطهما علاقة عاطفية، ولكن إن تم تصعيد هذه المشاكل، فيؤدى ذلك بالتأكيد إلى تصدع العلاقة تماماً وانهيارها.. فكن حذراً حتى لا تخسر شريك حياتك وتندم فيما بعد.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>لياقتك البدنية أمر يجب الانتباه له، فهذا يؤثر سلباً وإيجاباً على صحتك النفسية.. وبالمداومة على عادات بسيطة جداً قد تلحظ فارقاً كبيراً فى صحتك، والذى سيؤثر بدوره على إحساسك بثقتك فى نفسك، وعلى علاقتك بالآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>الحياة ليست عمل، أو حب، أو زواج فقط .. بل هى كل هذه الجوانب مجتمعة.. فإن قمت بالتقصير فى أحد هذه الجوانب، سينعكس ذلك على صحتك النفسية، لذلك عليك دوماً حتى تحصل على السعادة أن توازن بين هذه الجوانب، وأن تقيم نفسك دوماً من فترة لأخرى.

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مصر 365

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