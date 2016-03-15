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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/3 /2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/3 /2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/3 /2016

الجوزاء على الصعيد المهنى:


>عندما تجد أن مرتبك من وظيفتك لا يكفى لنفقاتك، فعليك زيادة دخلك عن طريق عمل إضافى، يسمح لك بمستوى معيشى جيد، وهذا بالتأكيد سيتطلب منك بذل الكثير من المجهود لتنظيم وقتك، حتى لا تؤثر على جوانب حياتك المختلفة، فهذه الطريقة الوحيدة التى تمكنك من زيادة دخلك دون الحاجة للتملق لمديرك أو زملاءك.

على الصعيد العاطفى:


>ما دمت دخلت فى علاقة عاطفية مع شخص، فهذا شخص له الكثير من الحقوق عليك التى يجب عليك مراعاتها، فقد يتحملك لفترة من الوقت حتى تشعر بعد ذلك وتعوضه عن هذا التقصير، ولكن استمرارك فى تجاهله، والتقوقع على نفسك عند حدوث أى مشكلة.. يزيد الفجوة بينكما يوماً بعد يوم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>عندما تحاول إرضاء جميع من حولك، سيؤثر ذلك حتماً بالسلب على صحتك، لأنه من الصعوبة إرضاء جميع الناس، كل ما عليك أن تُحب نفسك بشكل أكثر من ذلك، ومحاولة المواظبة على ممارسة الرياضة، فلنفسك عليك حق، وعليك تخصيص المزيد من الوقت حتى تستعيد لياقتك البدنية، تأكد أن كل شىء فى بدايته صعباً، لكن بالمحاولة والمثابرة ستجد ضالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>لا تخف من المستقبل، ولا تلتفت لما حدث فى الماضى، كل ما فى يديك هو الحاضر .. فحافظ عليه حتى لا تندم.

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مصر 365

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