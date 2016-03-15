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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/15

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/15 حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/15

لبرج الأسد :


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حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:


>استقرار كبير يشعر به هذا البرج فى حياته العملية فمزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للقلق بشأن مستقبلكم لأنها ستكون فترة من البريق والأمل والتقدم.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:


>بعض المشاكل العاطفية سيمرون بها وسيشعرون أنها النهاية لكن فى الحقيقة ستكون مجرد مشاكل زائلة لا تؤثر فى حياتهم بشكل كبير، وبمجرد مرور شهر مارس ستعود الفرحة لهم وسيأخذ الحب وضعه فى حياتهم مرة أخرى.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:


>يجب أن يتبعوا استشارات ونصائح الطبيب لأنهم سيمرون بوعكة صحية ليست بسيطة لذلك الفحوصات والكشف مبكرا سيغير من حالتهم إلى الأفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>بعض المشاكل فى العمل سيواجهها أبناء هذا البرج وللأسف الحب لم يكون حليفهم فى هذه الفترة لكن بمجرد مرور الوقت ستحل كل الأمور .

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مصر 365

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