حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/15

حظك اليوم لبرج الأسد :

حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>استقرار كبير يشعر به هذا البرج فى حياته العملية فمزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للقلق بشأن مستقبلكم لأنها ستكون فترة من البريق والأمل والتقدم.>بعض المشاكل العاطفية سيمرون بها وسيشعرون أنها النهاية لكن فى الحقيقة ستكون مجرد مشاكل زائلة لا تؤثر فى حياتهم بشكل كبير، وبمجرد مرور شهر مارس ستعود الفرحة لهم وسيأخذ الحب وضعه فى حياتهم مرة أخرى.>يجب أن يتبعوا استشارات ونصائح الطبيب لأنهم سيمرون بوعكة صحية ليست بسيطة لذلك الفحوصات والكشف مبكرا سيغير من حالتهم إلى الأفضل.>بعض المشاكل فى العمل سيواجهها أبناء هذا البرج وللأسف الحب لم يكون حليفهم فى هذه الفترة لكن بمجرد مرور الوقت ستحل كل الأمور .