برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>اليوم تتألق فى عملك بشكل يثير إزعاج زملاؤك فى العمل، لذا عليك أن لا تكترث وتستمر فى المضى قدمًا لتحقيق ذاتك، علاقتك بزملائك فى عملك ستتحسن مع الوقت كثيرًا، حتى أن الخلافات لم يصبح لها وجود، لكن موقف سئ تتعرض له من قِبل مديرك نتيجة سوء تفاهم، حاول أن تتحلى بالهدوء. الجدى على الصعيد العاطفى:

>مشروع عاطفى جديد يلوح فى الأفق، حاول أن تقبل هذه العلاقة الجديدة بجدية وبصدر رحب دون أن تضع العقبات أمام الشخص الجديد الذى يحاول التقرب منك، كانت الروايات التى قد قرأتها منذ فترة أثرت على مواصفات شريك حياتك التر ترغب بها، لكن ليس هناك شخص كامل لذا تأهب لبعض التنازلات. الجدى على الصعيد الصحى:

>شخص ما يحاول أن يجعلك تعتاد على ممارسة الرياضة للحصول على لياقة بدنية عالية، اللياقة البدنية تؤثر على مستوى تفكيرك وتجعله جيد حاول أن تمارس هذه الرياضات باستمرار بجانب بعض الرياضات التى تحسن من نفسيتك مثل اليوجا. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا تخلط الأحداث ببعضها البعض، فما تعانى منه فى منزلك وأسرتك ليس له علاقة بعملك، لا تحاول أظهار طاقتك السلبية لأى شخص فى أى مكان، كثير ممن حولك يراك كئيبًا لكن هذا حدث نتيجة ما تظهره، لذا عليك أن تتفائل حتى إذا كان ذلك رغمًا عنك.

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شبكةعيونالإخبارية

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