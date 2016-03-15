حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15/3/2016

>العقرب على الصعيد المهني:>لا تتعامل مع المواقف العابرة، على إنها أسلوب التعامل الدائم بينك وبين زميل العمل، لا يوجد أى عمل خالى من المشكلات العابرة والأحاديث الجانبية التى تخلف عنها مشاحنات بسيطة سريعاً ما تذوب فى التعاملات اليومية، احذر من الألفاظ التى تخرج منك وقت الانفعال حتى لا تزيد من توترات الموقف.

على الصعيد العاطفى:

>أنت من أكثر الشخصيات التى تحب عنصر المفاجأة، وتعتبرها من مراكز الكون فى التعامل مع شريك حياته، فلا يمكن أن يقضى مولود العقرب بضعة أيام مع شريك حياته دون تواجد عنصر المفاجئة، وكما يحب مولود العقرب أن يفاجئ الأشخاص المقربين منه، يفرح كثيراً عندما يفاجئه أحد الأشخاص.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

>التعامل مع المشكلات بشكل انفعالى يعرضك لكثير من المتاعب والمشكلات الصحية، تحتاج إلى التفرقة بين المشكلات الحقيقية والمشادات التى تحدث بين الأشخاص فى المجالات اليومية، وتعانى دائماً من الخلل فى ضغط الدمن والحاجة الدائمة إلى تناول كميات وفية من المياه، ويرجع ذلك إلى شعورك الدائم بالقلق والتوتر.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقعل علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة هامة فى حياته، خاصة أن الأوضاع فى العمل لا تناسب طبيعة مولود العقرب الذى يأخذ كل موقف بمحمل الجد، ولذلك يحتاج مولود العقرب إلى استعمال حكمته وذكاءه فى التعامل بشكل أكثر من ذلك، حتى يتجنب التعرض لمشكلات صحية بسبب التوتر والانفعال.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 15 /3 /2016

>الحمل على الصعيد المهني:>تضع قدامك على الطريق الصحيح، بعد فترة من السقطات فى محيط العمل، الأفكار القديمة ان تفيدك فى المرحلة القادمة حاول أن تكون على قدر المرحلة الجديدة، حتى لا تفقد الإحساس بجمالها و رونقها، الأحوال المالية تبدأ فى التحسن والاستماع إلى نصائح المقربين لها الفضل فى جزء كبير من تقدمك.

على الصعيد العاطفى:

>أنت من الأشخاص الذين يعتبرون الصبر محور أساسى فى التعامل مع الأشخاص، لذلك تعطى للعلاقات وقت طويل ولا تحسب الخسائر التى تتكبدها بشكل مستمر، لا تترك الوضع يمر دون حسم، فهناك قرارات لا تحتاج إلى الصبر حتى لا يفلت منك زمام الأمور.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية مستقرة، لكن التفكير الكثير والسهر لفترات طويلة يزيد من شعورك بالحاجة إلى قسط كبير من الراحة، لا تنساق وراء هذا الشعور حتى لا تكتسب مزيداً من الكسل والطاقة السلبية التى تعطك عن أداء واجباتك المهنية وتنفيذ أفكارك بشكل مكتمل.

توقعات يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مزدهرة فى مجال العمل ويطرح مجموعة من الأفكار الجديدة التى تغير من وضعه فى العمل بشكل كلى، وتجعله فى قائمة الأشخاص الكثر قدرة على الإبداع فى محيط العمل، إلا ان الصعيد العاطفى يحتاج أن يتخل مولود الحمل عن بعض صفاته مثل الصبر الشديد فى جميع المواقف حتى يظل متحكم فى زمام الأمور.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016

>برج القوس على الصعيد المهنى:>الوقت للتركيز على مواهبك، لا تقلق بشأن نقاط الضعف الخاصة بك، أنت ستنتصر فى نهاية المطاف، كنت صارم وحاسم فى مواقفك الأخيرة بالعمل حاول أن تتعامل بدقة وحرص مع زملاؤك فى العمل، قد تتلقى أموال غير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو من الاستثمارات الخاصة بك فى الفترة الماضية.

القوس على الصعيد العاطفى:

>كنت حاسمًا فى مشاعرك، التقيت شخصًا فى الفترة الأخيرة كان لديه إحساس حب صادق تجاهك لكن تعلقك بالماضى أضاع هذه الفرص عليك، حالة غير مستقرة عاطفيًا تعيشها هذه الأيام وستستمر لمدة طويلة، عليك التفكير بعقلك أكثر من التفكير بقلبك، الانخراط فى العلاقات الاجتماعية قد يفيدك كثيرًا.

القوس على الصعيد الصحى:

>من الضرورى بالنسبة لك أن تتوقف عن تناول الطعام بشكل عشوائى إذا كنت ترغب فى التخلص من المرض فى معدتك التى أزعجك فى الأيام القليلة الماضية، أى نظام غذائى صارم يمكن أن يشفيك فى غضون أيام قليلة، لكن احترس قليلا مما تتناوله.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>كنت تشعر بيأس منذ فترة كبيرة نتيجة تفكيرك فى الماضى وفقدانك لاحدى فرص العمل، أنت على استعداد للحصول على عدد من الأمور، مع ذلك، فإن الخوف من الأخرين قد يعطلك عن مشاريع هامة وفارقة فى حياتك.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 15/3 /2016

>العذراء على الصعيد المهنى:>مساعدتك لزملائك فى العمل وقت حاجتهم، لا يعنى أنك عندما تمر بضائقة مالية ألا تطلب منهم أموالك التى قمت بقرضها لهم، رغم أن الأمر قد يكون مخجل، لكنك مضطر، فليس منطقياً أن تبحث عن شخص تقترض منه، وأنت لديك أموالك.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>الكثير من المشاكل قد تحدث بين أى شخصين تربطهما علاقة عاطفية، ولكن إن تم تصعيد هذه المشاكل، فيؤدى ذلك بالتأكيد إلى تصدع العلاقة تماماً وانهيارها .. فكن حذراً حتى لا تخسر شريك حياتك وتندم فيما بعد.

برج العذراء على الصعيد الصحى:

>لياقتك البدنية أمر يجب الانتباه له، فهذا يؤثر سلباً وإيجاباً على صحتك النفسية .. وبالمداومة على عادات بسيطة جداً قد تلحظ فارقاً كبيراً فى صحتك، والذى سيؤثر بدوره على إحساسك بثقتك فى نفسك، وعلى علاقتك بالآخرين.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>الحياة ليست عمل، أو حب، أو زواج فقط .. بل هى كل هذه الجوانب مجتمعة .. فإن قمت بالتقصير فى أحد هذه الجوانب، سينعكس ذلك على صحتك النفسية، لذلك عليك دوماً حتى تحصل على السعادة أن توازن بين هذه الجوانب، وأن تقيم نفسك دوماً من فترة لأخرى.

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>حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 15/3 /2016

>الجوزاء على الصعيد المهنى:>عندما تجد أن مرتبك من وظيفتك لا يكفى لنفقاتك، فعليك زيادة دخلك عن طريق عمل إضافى، يسمح لك بمستوى معيشى جيد، وهذا بالتأكيد سيتطلب منك بذل الكثير من المجهود لتنظيم وقتك، حتى لا تؤثر على جوانب حياتك المختلفة، فهذه الطريقة الوحيدة التى تمكنك من زيادة دخلك دون الحاجة للتملق لمديرك أو زملاءك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

>ما دمت دخلت فى علاقة عاطفية مع شخص، فهذا شخص له الكثير من الحقوق عليك التى يجب عليك مراعاتها، فقد يتحملك لفترة من الوقت حتى تشعر بعد ذلك وتعوضه عن هذا التقصير، ولكن استمرارك فى تجاهله، والتقوقع على نفسك عند حدوث أى مشكلة .. يزيد الفجوة بينكما يوماً بعد يوم.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>عندما تحاول إرضاء جميع من حولك، سيؤثر ذلك حتماً بالسلب على صحتك، لأنه من الصعوبة إرضاء جميع الناس، كل ما عليك أن تُحب نفسك بشكل أكثر من ذلك، ومحاولة المواظبة على ممارسة الرياضة، فلنفسك عليك حق، وعليك تخصيص المزيد من الوقت حتى تستعيد لياقتك البدنية، تأكد أن كل شىء فى بدايته صعباً، لكن بالمحاولة والمثابرة ستجد ضالتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>لا تخف من المستقبل، ولا تلتفت لما حدث فى الماضى، كل ما فى يديك هو الحاضر .. فحافظ عليه حتى لا تندم.

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>برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 15\3\2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>اليوم تتألق فى عملك بشكل يثير إزعاج زملاؤك فى العمل، لذا عليك أن لا تكترث وتستمر فى المضى قدمًا لتحقيق ذاتك، علاقتك بزملائك فى عملك ستتحسن مع الوقت كثيرًا، حتى أن الخلافات لم يصبح لها وجود، لكن موقف سئ تتعرض له من قِبل مديرك نتيجة سوء تفاهم، حاول أن تتحلى بالهدوء.

الجدى على الصعيد العاطفى:

>مشروع عاطفى جديد يلوح فى الأفق، حاول أن تقبل هذه العلاقة الجديدة بجدية وبصدر رحب دون أن تضع العقبات أمام الشخص الجديد الذى يحاول التقرب منك، كانت الروايات التى قد قرأتها منذ فترة أثرت على مواصفات شريك حياتك التر ترغب بها، لكن ليس هناك شخص كامل لذا تأهب لبعض التنازلات.

الجدى على الصعيد الصحى:

>شخص ما يحاول أن يجعلك تعتاد على ممارسة الرياضة للحصول على لياقة بدنية عالية، اللياقة البدنية تؤثر على مستوى تفكيرك وتجعله جيد حاول أن تمارس هذه الرياضات باستمرار بجانب بعض الرياضات التى تحسن من نفسيتك مثل اليوجا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>لا تخلط الأحداث ببعضها البعض، فما تعانى منه فى منزلك وأسرتك ليس له علاقة بعملك، لا تحاول أظهار طاقتك السلبية لأى شخص فى أى مكان، كثير ممن حولك يراك كئيبًا لكن هذا حدث نتيجة ما تظهره، لذا عليك أن تتفائل حتى إذا كان ذلك رغمًا عنك.

حظك اليوم برج الأسد ليوم الثلاثاء 2016/3/15

>حظك اليوم لبرج الأسد :>حظك لبرج أسد على الصعيد المهني:>استقرار كبير يشعر به هذا البرج فى حياته العملية فمزيد من النجاح والتقدم سيكون رفيقهم فى هذه الفترة، لذلك لا داعى للقلق بشأن مستقبلكم لأنها ستكون فترة من البريق والأمل والتقدم.

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

>بعض المشاكل العاطفية سيمرون بها وسيشعرون انها النهاية لكن فى الحقيقة ستكون مجرد مشاكل زائلة لا تؤثر فى حياتهم بشكل كبير، وبمجرد مرور شهر مارس ستعود الفرحة لهم وسيأخذ الحب وضعه فى حياتهم مرة أخرى.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

>يجب ان يتبعوا استشارات ونصائح الطبيب لأنهم سيمرون بوعكة صحية ليست بسيطة لذلك الفحوصات والكشف مبكرا سيغير من حالتهم إلى الأفضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

>بعض المشاكل فى العمل سيواجهها أبناء هذا البرج وللأسف الحب لم يكون حليفهم فى هذه الفترة لكن بمجرد مرور الوقت ستحل كل الأمور .

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 15 مارس

>برج الحوت على الصعيد المهنى..>يتمتع مواليد برج الحوت بقدرة كبيرة على تفهم الحياة العملية وطبيعتها الشائكة قادرون على فعل الكثير يحققون أحلامهم العملية سريعا، ولديهم كثير من الأفكار الجديرة بالتقدير ولا يقدسون العمل حيث يعتبرونه حجر الاساس فى حياتهم

برج الحوت على الصعيد العاطفى..

>يتمتع مواليد برج الحوت بعاطفة جياشة ولديهم قدرة كبيرة على العطاء طوال الوقت ولكنهم يكرهون الخيانة والكذب ، الحوت يتسمون بالحنان والعاطفة الجياشة ولديهم قدرة على جذب الجميع حولهم فى منظومة عائلية رائعة .

على الصعيد الصحى..

>تتمتع بصحة جيدة وقدرة كبيرة على تحمل الألم ، تراك باقى الأبراج تأتى على نفسك بدون داعى ، فى الأيام القادمة حاول أن تعتنى بصحتك أكثر فدائما الصحة هى تاج الانسان وراس ماله فى الحياة ، الأجواء فى الفترة القادمة سوف تكون مستقرة حاول أن تمارس الرياضة فى الهواء الطلق.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>لديك قدرة كبيرة على العطاء فى الفترة القادمة بعد استقرار أمورك العائلية والمادية حاول أن يكون لك هدف محدد لتحقيقة وسوف تجد من يساعدك فى ذلك أنت أنسان قوى لا تجعل الظروف تقهرك مهما يحدث ، فالأيام لا تقف على أحد .

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>حظك اليوم برج الدلو ليوم الثلاثاء 2016/3/15

>حظك اليوم لبرج االدلو :>حظك لبرج الدلو على الصعيد المهني:>اليوم سيكون بداية انفراجة كبيرة على أبناء هذا البرج لذلك يجب عليهم أن يكون الصبر والهدوء هو مبدئهما الذى يسيرا عليه طوال الفترات القادمة حتى يستفيدون من ضربة الحظ التى ترافقهم هذه الفترة .

حظك لبرج الدلو على الصعيد العاطفى:

>الحب والعاطفة ستكون عامل غير مؤثر فى هذه الفترة وسيتراجع الإحساس والشعور بالحب بالنسبة للشريك الأخر، لكن لا داعى للقلق أو التسرع بشأن الانفصال لأنه سيكون مجرد شعور زائل سيمر مرور الكرام دون ان يترك أى أثر.

حظك لبرج الدلو على الصعيد الصحي:

>الحياة الصحية ستمر بفترة كبيرة من الاستقرار لذلك لا داعى لأى قلق بشأن الاحساس بالمشاكل البسيطة التى ستواجهك لأنها ستمر مرور الكرام.

توقعات علماء الفلك لبرج االدلو :

>أخبار جيدة ستحاصرك هذه الفترة وستجد أن حياتك العملية فى تقدم كبير لذلك أما الحب سيمر بتراجع قليل والصبر سيكون مفتاح الانفراج لهذه الأزمة، أما الحالة الصحية فهى بخير والفحوصات ستثبت ذلك.

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>حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 15/3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:>الأجواء مناسبة للنجاح حاول أن تثبت قدراتك ولا تستسلم لأى احساس بالإحباط أنت على الطريق الصحيح، ولكن عليك ترتيب أولوياتك للفترة القادمه. قد تحصل على مكافئة مالية غير متوقعة.

على الصعيد العاطفى:

>اصبر والتزم الهدوء فى جميع قراراتك التى تخص علاقتك بالشريك هذه الأيام، فالأيام الصعبة سوف تمر و الفترة القادمة قد تحمل لكم العديد من المفاجئات السارة الغير متوقعة.

>برج السرطان على الصعيد الصحي:

>قد تعانى من الحساسية أو بعض الأمراض الصدرية هذه الأيام بسبب تقلبات الجو الغير متوقعة اذا شعرت بأى مشاكل صحية لا تتردد فورًا فى استشارة الطبيب حتى لا يؤدى الأمر إلى مشاكل صحية كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>سوف تقابلك اليوم العديد من العقبات ولكن لا تقلق يبشرك الفلك بمفاجئة وأحداث سعيدة غير متوقعة، سوف تجعل الجميع ينظر إلى انجازك فلا تستسلم لأى إحباطات خارجية أنت على الطريق الصحيح لتحقيق الكثير من النجاحات.

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>حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 15/ 3/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>تتعرض لبعض الضغوطات اليوم من مديرك فى العمل حاول التعامل مع الأمور بهدوء حتى لا تتعرض لخسائر مهنية أنت فى غنى عنها. عليك أتخاذ قرار حكيم فيما يتعلق بأمورك المالية استمع إلى صوت عقلك ولا تجازف بقرارات غير محسوبة فهذا ليس اليوم المناسب.

على الصعيد العاطفى:

>لا تبحث عن الحب فى الفترة الحالية فلا وقت للعواطف، أما اذا كنت فى علاقة بالفعل فحاول أن توازن بين انشغالك وضغوط الحياة وبين المحافظة على شريكك فأنت تعانى من فترة صعبة قد تتعرض فيها لبعض الخسائر.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تشعر بالتوتر والإرهاق الشديد، وتهمل صحتك بشكل ملحوظ نتيجة لإنشغالك إحذر فقد تتعرض لوعكة صحية مفاجئة تلزمك السرير. حاول أن تنتبه ، ومن الممكن أن تتخلى عن بعض العادات الصحية السيئة كالتدخين.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>عليك أن تتعلم من دروس الماضى وتستفيد منها لتجنب مشاكل المستقبل. لا تنجرف عن الطريق الصحيح الذى رسمته لنفسك مهما قابلت من ضغوط وتحديات.

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>حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 15 مارس

>برج الثور على الصعيد المهنى..>يتمتع مواليد برج الثور بجاذبية كبيرة فى محيط العمل فهم قادرون على جذب الأنتباه لما يقومون بتقديمه ، دائما افكارهم مرحة ولها طابع خفيف الظل ، يحاول الجميع الترقب منهم فهم مركز الدائرة التى يلتف الجميع حولهم ، قادرون على أعطاء كثير من الأفكار للجميع وتقبل أيضا الانتقاد بصدر رحب .

برج الثورعلى الصعيد العاطفى..

>الحب والغيرة فى حياة مواليد برج الثور من الأمور الثابتة التى لا يمكن أن يعيشون بدونها ، يستطيعون أن يقدمو للحبيب كل مايتمنى عن طيب خاطر كما أنهم يحاولون عدم الأفصاح عن مشاكلهم حتى لا يكونون فى وضع الضعف ، فى الفترة الثقادمة يحاول الحبيب أن يتودد لد للاعتذار عما بدر منة

على الصعيد الصحى..

>الحياة الصحية لمواليد برج الثور محط اهتمامهم قادرون على تنظيم اوقاتهم حتى يكون لحياتهم الصحية جانب كبير من حياتهم ، قادرون على ممارسة الرياضة والأنظمة الغذائية فترات طويلة ، فهم أشخاص ملتزمة بطبعها .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>الفترة القادمة تضعك الأقدار فى مواقف كثيرة تبدو انها غير مريحة ولكنك تحاول على تقبلها وتجاوز الازمات بذكائك الإجتماعى المعهود، لا تنتظر المقابل لم تعطى فأنت إنسان تحب الجميع بلا مقابل