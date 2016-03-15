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جامعة أسوان تحتفل باليوم الثقافى اليابانى

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جامعة أسوان تحتفل باليوم الثقافى اليابانى جامعة أسوان تحتفل باليوم الثقافى اليابانى
تستقبل جامعة أسوان اليوم الثلاثاء وفدا يابانيا برئاسة السفير اليابانى تاكيهيرو كاجاوا، فى إطار الاحتفال باليوم الثقافى اليابانى الذى سيعقد على مدار يومين الخامس عشر والسادس عشر من شهر مارس الجارى بمدرج السلام بكلية الألسن والتى تنظم اليوم الثقافى اليابانى بالمشاركة مع السفارة اليابانية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، فعاليات الاحتفال بالقاء كلمة ترحاب بالوفد اليابانى وإلقاء الضوء على جوانب التعاون المثمر بين جامعة أسوان والجامعات اليابانية وخاصة جامعة هيروشيما وعن عمق العلاقة الثقافية التى تربط بين البلدين واليابان.

ثم يلقى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان كلمته عن سبل التعاون وفرص الاستثمار المحقق والمرجوا تحقيققه على أرض الواقع بالمحافظة كما يقومؤالسفير اليابانى بالقاء كلمته التى تمثل اليابانية والوفد المرافق ثم لقاء طلابى مفتوح مع السفير على ان يستأنف اليوم الثانى بلقاء مع محافظ اسوان ثم زيارة للمستشفى الجامعى كما يقوم السفير اليابانى بمرافقة اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان بجولة إلى إحدى المدارس بمحافظة اسوان ثم مركزالأمير اليابانى تاكامادو.

واكد الدكتور منصور كباش ان هذه الزيارة تأتى فى ظل التعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية.


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