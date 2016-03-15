بالصور..عمر خيرت ينهى حفله بمسرح سيد درويش بالإسكندرية بعد إشعال حماس الجمهور

أنهى الموسيقار عمر خيرت، حفله مساء أمس الاثنين، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، وأشعل حماس الجمهور طوال ساعتين ونصف بعد أن ألقى كلمات عَبَّرَ فيها عن حبه للإسكندرية وجمهورها، بالإضافة إلى تحيته لمصر التى ألهبت الحضور، وجعلته يصفق لدقائق للموسيقار وفرقته.

وعزف المايسترو عمر خيرت ألحانه المشهورة، وأبرزها العرافة، والعطور الساحرة، وضمير أبلة حكمت، وخلى بالك من عقلك، وفى هويد الليل، ومسألة مبدأ، ودعاء، وزى الهواء، وفيها حاجة حلوة. وبعد الاستراحة، عَزَفَ الموسيقار المقطوعة الثالثة، ومكان فى القلب، وتيمة حب، وليلة القبض على فاطمة، وصابر يا عم صابر، وقضية عم أحمد، وأنت المصرى، مختتماً حفلته بمقطوعة 100 سنة سينما.

وشارك الموسيقار من أعضاء فرقته نسمة عبد العزيز، ومنال محى الدين، وأحمد الناصر، ورفعت نجيب ضارب الدف، وهانى بدير ضارب الرق، ومحمد صالح على آلة الطبلة، وحازم عبد القادر، وهشام كمال، وعلاء حسين، ومحمد حلمى، وعامر بركات، ومجدى بغدادى، وطارق رؤوف، ومايكل لويس، وعمرو أبو النجا، وبيرم ضيائى، ونهى سامى عبد الله، ومحمد عبد الرحمن.