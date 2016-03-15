الأهلي: غادرنا معقل ليبولو بسرعة 40 كيلو متر

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن كواليس رحلة العودة من مدينة كالولو التي استضافت لقاء ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ: "كان من الممكن الانتظار لليوم التالي للقاء والعودة إلى العاصمة لواندا بالطيران الداخلي، ولكن كان هناك تخوف من تأخر وصول الطائرة لأي سبب".

وأضاف عبر قناة "المحور": "لذا قررنا مغادرة المدينة عقب اللقاء مباشرة على عدة أوتوبيسات، واحد للاعبين وآخر للجهاز الفني إضافة لحافلات أخرى مخصصة للجالية وبعض مسئولي السفارة".

وأوضح: "الطريق كان غير ممهد وضيق، ومليئًا بالحفر، وسرعة السيارات كانت لا تزيد عن 40 كيلو متر في الساعة، إضافة إلى وجود تجمعات للمياه نتيجة سقوط الأمطار".

وأتم: "كنا نلجأ للاستراحة كل ساعتين بشكل اضطراري نظرًا لطول رحلة السفر في هذا الطريق الصعب".