وزير إسرائيلى ينتقد اجراء محادثات سرية أمنية مع الفلسطينيين

>انتقد وزير الهجرة الإسرائيلى زئيف ألكين مشروعا يهدف إلى تقليص العمليات العسكرية الإسرائيلية فى مدن الضفة الغربية المحتلة وتسليم مسؤوليتها الأمنية للفلسطينيين.

وبحسب ألكين، وهو عضو فى المجلس الأمنى الوزارى المصغر، لم يتم إبلاغ الوزراء فى حكومة بنيامين نتانياهو بهذه المبادرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "مسؤولين اسرائيليين كبار مطلعين على الملف"، أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية أجرتا محادثات سرية الشهر الماضى ترمى إلى العودة التدريجية للسيطرة الأمنية الفلسطينية على بعض مدن الضفة الغربية، وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

وأفادت الصحيفة الإثنين بأنه "خلال المحادثات، اقترحت إسرائيل أن تكون رام الله وأريحا أولى المدن التى ينسحب منها (الجيش الإسرائيلي)، وفى حال نجاح الخطوة، سيتم تطبيقها فى مدن أخرى فى الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "مسؤولين إسرائيليين كبارا أوضحوا لهآرتس أن المحادثات متوقفة حاليا، ولكن يمكن أن تستأنف".

وامتنع مكتب نتانياهو عن التعليق على الفور حول هذه المعلومات، وأوضح ألكين العضو فى حزب الليكود فى حديث للاذاعة الإسرائيلية العامة "نحن أعضاء المجلس الأمنى الوزارى المصغر، لا نعرف شيئا عن هذا الموضوع، وأنا شخصيا أعارض الفكرة".

وبموجب اتفاقيات السلام، سلمت إسرائيل السيطرة على المدن الرئيسية فى الضفة الغربية للفلسطينيين فى العام 1996 وحتى "عملية الدرع الواقي" فى العام 2002.

ومنذ ذلك الحين، تدخل القوات الإسرائيلية بانتظام إلى الأراضى الفلسطينية ساعة تشاء. والجمعة اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر محطة تلفزيونية فى رام الله، العاصمة السياسية للضفة الغربية حيث مقر الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

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