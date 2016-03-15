ولي ولي العهد يرأس المجلس الاقتصادي.. ويرعى اليوم تخريج «صقور الجو»

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صباح اليوم حفل تخريج الدفعة ال (89) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

اللواء العتيبي: الحسم الجوي في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثبات لكفاءة أبطالنا القتالية

وعبر قائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد القرني عن اعتزازه بهذه الرعاية من قبل سموه، مؤكداً أن الكلية تسعد بهذه الرعاية لحفل تخريج الدفعة (89) من طلبتها الطيارين والفنيين في كافة التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية، بعد أن أمضوا ثلاث سنوات من التدريب والتأهيل على أحدث الوسائل ووفق أرقى الأساليب، وأصبحوا جاهزين للانضمام إلى زملائهم رجال القوات المسلحة لينالوا شرف خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

واختتم القرني بقوله: «لا يفوتني في هذه المناسبة أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ما حبانا به من النعم، كما أشكر ولاة أمرنا - حفظهم الله -على ما نلقاه من دعم وتوجيه ومتابعة، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد».

من جانبه، عبّر قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي عن فخره واعتزازه بتشريف سمو ولي ولي العهد لهذه المناسبة، مؤكداً أن هذه المناسبة عزيزة وغالية علينا، حيث يلتقي سموه الكريم منسوبي القوات الجوية والطلبة الخريجين من كلية الملك فيصل الجوية، الذين بذلوا الجهد وسهروا الليالي طوال أعوامٍ ثلاثة، نهلوا من مناهل العلم، وأعدوا أنفسهم ليكونوا لبناتٍ قوية في بناء هذا الوطن، مشيراً إلى أن هذه الرعاية جاءت استمراراً للمواقف الداعمة من ولاة الأمر حفظهم الله ومشاركة الخريجين أفراحهم.

وأكد أن القوات الجوية تحرص على التدريب والتطبيق العملي، والذي يعتبر (حجر الزاوية وأهم مقومات النجاح) للارتقاء بمستوى الخريجين ليتوافق مع التقنيات والمنظومات الحديثة، التي تمتلكها القوات الجوية حاليا ومستقبلا بإذن الله، مبيناً أن القوات الجوية جنت ثمار ذلك من خلال الجاهزية والكفاءة القتالية والحسم الجوي في عمليتي (عاصفة الحزم وإعادة الأمل)، وبحضورها المميز أثناء المشاركات الداخلية والخارجية في التمارين والمعارض الدولية والمهرجانات، والتي أثبت فيها أبناؤنا تفوقهم واحترافيتهم.

وقال العميد الطيار الركن وليد بن محمد الزامل مساعد قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف: «إن الكلية تتطلع لتزف للوطن نخبة من الضباط الأكفاء في جميع التخصصات التي تحتاجها منظومات القوات الجوية، وذلك بعد أن أمضوا فترة الدراسة، واجتازوا مراحل التدريب، التي ستؤهلهم لخوض مجال العمل بكل احترافية، لينالوا شرف الانتماء للقوات الجوية وقواتنا المسلحة، في ظل قيادتنا الرشيدة».

كما تحدث العميد الطيار صالح بن عبدالله الخطاف قائد جناح الطيران الأول قائلا «إن مشاعر الفرح والسرور ترسم اليوم على محيا كافة منسوبي الكلية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرعايته حفل تخريج هذه الدفعة»، مؤكداً أن الطلبة الخريجين في غاية الفرح والسرور بهذه الرعاية الكريمة، وقال «إن الخريجين من الطيارين ومشغلي أنظمة التسليح والملاحين قد تلقوا أفضل التدريبات على أحدث الطائرات التدريبية تؤهلهم بأن يكونوا جاهزين بإذن الله في الذود عن سماء الوطن مع زملائهم الذين سبقوهم من صقور قواتنا الجوية».

وقال العميد الطيار عماد بن عبدالله العيدان قائد جناح الطلبة «يمثل حفل التخرج تتويجا لعمل دؤوب وجهد متواصل، كان الإخلاص والتفاني سمته البارزة لتأهيل وتدريب كوكبة جديدة من الطلبة ليلتحقوا بميادين الشرف والفداء ضباطاً متخصصين في القوات الجوية الملكية السعودية، وتأتي الرعاية الكريمة لحفل تخريج الدورة (89) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسام فخر نعتز به نحن منسوبي هذه الكلية، متمنين لأبنائنا الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم العملية والمستقبلية، سائلين الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة».

من جانبه، قال العميد الطيار الركن محمد بن مسعد القرني قائد جناح التعليم «إن رعاية سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لحفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية هو تجسيد لما توليه القيادة من اهتمام ورعاية كريمة لبناء كوادر القوات الجوية الملكية السعودية، وله عظيم الأثر في رفع همم الخريجين وهم في طريقهم للانضمام لمنظومات القوات المسلحة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم»، وأضاف قائلا «إن كلية الملك فيصل الجوية قد دأبت في كل عام على تخريج طلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى طلبة من الدول الصديقة والشقيقة ممن تتشرف الكلية بتخرجهم إلى جانب إخوانهم السعوديين».

وأكد العقيد الطيار الركن عبدالله بن محمد العمري مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بكلية الملك فيصل الجوية، أن الكلية عملت جميع الترتيبات التي تكفل النجاح بإذن الله لمثل هذه المناسبات الغالية، مبيناً أن الكلية استعدت لهذه المناسبة منذ وقت مبكر ليظهر الحفل بالمظهر اللائق به تنفيذا لتوجيهات قائد القوات الجوية ونائب قائد الكلية، وذكر العقيد العمري أن تشريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعد وسام شرف لمنسوبي الكلية وتكريما للطلبة الخريجين الذين يسعدون بحضور سموه وتسلم الجوائز من يد سموه.

كما عبر عدد من الطلبة خريجي الدورة التاسعة والثمانين بهذه المناسبة قائلين «إن مشاعر الفخر والاعتزاز تغمر نفوسنا ونحن نحظى بهذه الرعاية الكريمة من ولاة أمرنا وقيادتنا الرشيدة، في يوم فرحنا هذا بتخرجنا ضباطاً مؤهلين من كلية الملك فيصل الجوية، حاملين لواء البذل والعطاء والتضحية والفداء، دفاعاً عن أطهر ثرى وأقدس بلد، باذلين الغالي والنفيس في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.