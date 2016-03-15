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ولي العهد: مناورات «رعد الشمال» أكدت عمق التلاحم العربي والإسلامي

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ولي العهد: مناورات «رعد الشمال» أكدت عمق التلاحم العربي والإسلامي ولي العهد: مناورات «رعد الشمال» أكدت عمق التلاحم العربي والإسلامي

    أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الجميع يتابع بكل تقدير وإجلال ما تقوم به المملكة بقيادة ورعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله من جهود مباركة في تعزيز أمن المملكة ودول الخليج العربية والأمن العربي الشامل في مواجهة كافة التحديات المحيطه بدولنا وشعوبنا، ومن ذلك مناورات رعد الشمال التي أكدت عمق التلاحم العربي والإسلامي وقدرة الدول المشاركة مع المملكة في هذه المناورة على التصدي لكل ما يهدد أمن وسلم دول المنطقة والوقوف بكل حزم وعزم في مواجهة التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعم نشاطها الإجرامي بهدف النيل من أمن واستقرار هذه الدول وشعوبها، مثمناً سموه الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في هذا الصدد.

كما أعرب سمو ولي العهد عن اعتزازة واعتزاز رجال الأمن كافة بتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لما تحقق بفضل الله ثم بفضل جهود رجال الأمن المخلصين من نجاحات أمنية في ملاحقة المشاركين في الأعمال الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخراً وذلك من خلال تنفيذ عمليات أمنية استباقية ونوعية تؤكد كفاءة وفاعلية أجهزة الأمن وقدراتها على ردع وملاحقة كل من يحاول المساس بأمن واستقرار هذا الوطن الكريم ومواطنية والمقيمين فيه.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد في مكتب سموه بالوزارة مساء أمس بأصحاب السمو الأمراء وعدد من أصحاب الفضيلة والمشايخ وأصحاب المعالي وكبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وموظفي الوزارة الذين تشرفوا بالسلام على سموه الكريم

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