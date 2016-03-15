قافلة طبية خيرية تستقبل 365 من مرضى الصدر بمطروح

أعلنت مديرية الصحة بمطروح، مساء أمس الإثنين، أن القافلة الطبية الخيرية الثالثة لمرضى الصدر، تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنهت عملها بمستشفى الصدر بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة نخبة من أطباء جامعة الإسكندرية فى تخصص الصدر.

وقع أطباء القافلة الكشف الطبى، على 365 حالة وعمل 50 أشعة عادية علي الصدر وحجز 9 حالات بمستشفى الصدر، و تحويل 12 حالة لعمل منظار رئوى بقسم الإمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية.

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