120 حدث ثقافى فى معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب

يقدم معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، والذى يقام فى الفترة من 21 مارس حتى 3 إبريل هذا العام رقما قياسيا فى عدد اللقاءات الثقافية التى ينظمها خلال فترة المعرض، حيث يقدم 120 حدثا ثقافيا ما بين ندوات ومؤتمرات ومحاضرات وورش عمل وأمسيات شعرية وقصصية.

ويقول الدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية والمشرف العام على معرض الكتاب، أن شعار المعرض هذا العام هو "اقرأ.. أعرف" ولذلك جاء البرنامج على محاور تشمل: القراءة، الكتاب، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة، والجوائز، ومشوار الإبداع الجميل لعدد من المبدعين، والتنمية البشرية وغيرها.

وأضاف أنها كلها عناصر رئيسية تميز معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب هذا العام كل من السعودية الذى يشارك فيه من خارج مصر كل من: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكويت، وإسبانيا.

كما يشارك المعرض هذا العام فى الاحتفال بمرور 400 عام على وفاة الكاتب العالمى شكسبير حيث يخصص ورشة عمل "كلنا سوا" لعرض أعمال الكاتب الكبير، وورشة أخرى عن الكتب المصورة تعرض لأهم كتب صدرت عن شكسبير وأعماله.

ويقول حسام عبد القادر؛ المشرف على النشاط الثقافى للمعرض، أن المعرض يحتفل هذا العام باليوم العالمى للمياه وذلك يوم 22 مارس بالتعاون مع إدارة البيئة بمحافظة الإسكندرية من خلال مؤتمر دولى بمشاركة خبراء فى المياه والصرف والمجلس القومى للمرأة، ويهدف إلى أهمية الحفاظ على المياه وتقديم طرق ونصائح للترشيد من استخدام المياه للمواطنين.

كما يستضيف المعرض للعام التالى على التوالى مؤتمر مصر المبدعة "الدورة الثانية.. الصعيد المبدع" يوم الثلاثاء 22 مارس بالتعاون مع لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الكاتب الكبير يوسف القعيد.

ومن الثنائيات المبدعة التى يعرضها المؤتمر الأديب الكبير محمد جبريل وزوجته الأديبة والناقدة الدكتورة زينب العسال، يوم الأربعاء 23 مارس، والخميس 24 مارس مع الكاتب وحيد الطويلة وزوجته الإعلامية منى سلمان.

وفى إطار محور القراءة: يستضيف المعرض تجربة "بتانة" يوم السبت 26 مارس والتى أطلقها الدكتور عاطف عبيد، وتقدم الكتاب للمثقفين على بطاقة التموين تحت عنوان "كتاب ورغيف" وهى مبادرة جديدة من نوعها وفى فكرها ولاقت استحسان كبير من جمهور المثقفين، حيث يتم بيع الكتاب بتخفيض 90% لمن لديه بطاقة تموين.

كما يستضيف المؤتمر ندوة الأحد 27 مارس بعنوان "أنا أقرأ" بالتعاون مع مبادرة بنك الكتاب التى أطلقها المستشار رامى المنسى مع مجموعة من الشباب

ويقدم المعرض أيضا لأول مرة ورشة عمل عن القراءة لمدة ثلاثة أيام من 29 إلى 31 مارس بعنوان "استرجل واقرأ عشر كتب" يقدمها الباحث باسم الجنوبى بالتعاون مع صالون التذوق الثقافى ومبادرة "ثقافة للحياة".

وتحت عنوان "القراءة شفاء.. فنون القراءة الأدائية" يقيم المعرض ندوة الجمعة 1 إبريل يتحدث فيها كل من: د. هبة عبد الحليم، إسراء حبيب، د. مروة شميس، يقدمها عمر عبد العزيز

كما يعرض المعرض لأفكار تكنولوجية جديدة للشباب من خلال محورين عن السوشيال ميديا والتسويق الإلكترونى بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بالإسكندرية، وذلك يومى الخميس 24 مارس، والسبت 26 مارس.

>ويقدم المعرض أيضا لحملة أخلاقنا من خلال استضافة الدكتور على جمعة الذى قاد حملة كبيرة على مستوى الجمهورية للأخلاق، ويتم عرض نشاط الحملة ونتائجها، يوم الخميس 24 مارس.

وللقصة القصيرة جدا نصيب أيضا فى المعرض من خلال أمسيتين: الأولى عن عالمية القصة القصيرة جدا يوم الخميس 24 مارس، حيث يتحدث كل من شريف سمير، طارق إمام، سعاد سليمان، وهم اصحاب جوائز عالمية فى القصة القصيرة جدا، ويقدمهم الدكتور شريف عابدين، والثانية أمسية لقراءات شبابية فى القصة القصيرة جدا يوم الجمعة 1 إبريل.

وعن مشوار الإبداع الجميل: يستضيف المؤتمر كل من الكاتب والأديب السيد حافظ الثلاثاء 29 مارس، والأديب النوبى الكبير حجاج حسن أدول الجمعة 25 مارس، والأديب السكندرى الكبير سعيد سالم، الأربعاء 30 مارس، والفنان عصمت داوستاشى الخميس 31 مارس، كل منهم فى جلسة ليحكى عن مشوار إبداعه الجميل ويناقشهم العديد من النقاد والكتاب.

وعن الفن والرقص الشعبى وحكاية فرقة محمود رضا تلتقى الفنانة القديرة فريدة فهمى مع جمهور معرض الكتاب لتحكى مشوار إبداعها الفنى الجميل، يوم الجمعة 1 إبريل ويقدمها الفنان على الجندي.

كما يخصص المعرض يوما للأديب الكبير الراحل جمال الغيطانى بالتعاون مع جريدة أخبار الأدب برئاسة طارق الطاهر، وذلك الجمعة 25 مارس.

وفى مجال التنمية البشرية يقدم فريق هو وهى والمدرب أشرف عبد اللاه ندوة بعنوان "من أول نظرة إلى أول حفيد" وتدور حول (الحب، الخطوبة، الزواج، تربية الأبناء) السبت 26 مارس، وتقدم الدكتورة هانم خاطر محاضرة عن "كيف تبدو أصغر من سنك عشر سنوات" يوم الأربعاء 23 مارس.

وعن حياتنا وطاقة المكان تتحدث خبيرة الطاقة الدكتورة مها العطار وتعرض لحقائق هامة جدا للطاقة السلبية والإيجابية وتأثيرها فى حياتنا المعيشية، يوم الثلاثاء 29 مارس.

وفى مجال الطفل يخصص المعرض جزءا خاصا للطفل من خلال عدة لقاءات وورشة عمل، تبدأ بورشة عمل للأطفال يقدمها الفنان شريف السيد يوم الأحد 27 مارس، يقدم فيها معرض خيال لرسوم كتب الأطفال، كما يقدم أيضا ورشة عمل عن تصميم كتب الأطفال لمدة ثلاثة أيام من 28 إلى 30 مارس.

>ويعتبر أيضا يوم السبت 26 مارس يوما مميزا للطفل حيث يبدأ بورشة حكى تقدمها الفنانة المتميزة سماح أبو بكر عزت ثم ندوة عن الكتابة للطفل العربى يتحدث فيها كل من: هشام علوان، ثريا عبد البديع، مسعود شومان، عبد الزراع، وبعدها ندوة عن دور المجلات فى تنمية الطفل العربى ويتحدث فيها كل من: خليل حداد من مجلة ماجد، وأمل فرح من مجلة ميكى، وليلى الراعى من مجلة علاء الدين، وطارق حسن ومحمد الحمامصى عن تجربتهما، ثم يختتم اليوم بلقاء مفتوح مع الأديب الكبير يعقوب الشارونى تتحدث فيه ابنته هالة الشاروني.

وفى السبت 2 إبريل تقدم الباحثة منى لملوم محاضرة للطفل بعنوان "الأسئلة الصعبة للطفل"، تتناول ما يؤرق الطفل من أسئلة حول وجوده وحول الحياة بشكل عام، ويحتار الوالدين فى الإجابة عليها.

>ولأن الدروس الخصوصية من أهم المشاكل التى تقابل المجتمع المصرى خصص المعرض ندوة الجمعة 25 مارس عن المشكلة يتحدث فيها الدكتور شبل بدران والدكتور كمال نجيب والدكتور على جلبى، مع نخبة من المتخصصين فى المجال.

ويعرض المعرض أيضا لكتاب "الحملة الفرنسية على الإسكندرية.. كليبر ضد بونابرت" يوم الأحد 27 مارس وهو كتاب صدر بالفرنسية للدكتور عباس أبو غزالة ويكشف فيه العديد من الحقائق الغائبة بالمستندات والوئائق التى تؤرخ للحملة الفرنسية فى مصر وخاصة على الإسكندرية.

كما يعرض المعرض لأول مرة فيلم "الأرمن فى الإسكندرية" يوم الاثنين 28 مارس والذى أعدته الدكتورة رجاء الغمراوى وأخرجه حسن صابر عن مرحلة تاريخية هامة جدا بالإسكندرية ودور الأرمن فى المجتمع السكندري.

وعن الجوائز الأدبية خصص المعرض ندوتين الاثنين 28 مارس الأولى عن "الشباب والجوائز الأدبية" تستضيف شباب من الحائزين على الجوائز ورأيهم فى الجوائز ودورها فى تحفيز المبدعين، يديرها الكاتب الشاب أحمد الملوانى، والثانية عن "الجوائز العربية ما لها وما عليها" وتستضيف عدد من الأدباء المصريين والعرب وتستعرض آرائهم فى دور هذه الجوائز وأهميتها، يديرها الكاتب الصحفى مصطفى عبد الله.

وعن صناعة البهجة وأهميتها فى الظروف الصعبة خصص المعرض ندوة الاثنين 28 مارس للكاتبة الصحفية جيهان الغرباوى ومعها الفنانة إيمان السيد، ورسام الكاريكاتير هانى شمس، والفنان المصور عادل مبارز، والمخرج عمرو دياب.

كما يناقش المعرض اشكالية التدريب الإعلامى العربى الاثنين 28 مارس من خلال ندوة يتحدث فيها الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، والدكتور ماضى الخميس من الكويت، وزياد الرباعى من الأردن، ويديرها حسين دعسة من الأردن.

وعن قضايا الإعلام الشائكة ودور المجلس الوطنى للإعلام يستضيف المعرض ندوة الأربعاء 30 مارس يتحدث فيها كل من: الدكتورة هويدا مصطفى، والدكتور شريف اللبان، والدكتور فوزى عبد الغنى ويديرها الدكتور رامى عطا.

وعن هندسة الاتصال فى العلاقات العامة أيضا يخصص المعرض ندوة الأربعاء 30 مارس يتحدث فيها كل من الدكتور السيد السعيد، الدكتور ماجد عياد، الدكتورة منى عبد الرحمن، ويقدمها عمرو الديب.

>وبعنوان "حواديث الشارع السكندري" يقدم الإعلامى هشام عياد صاحب برنامج الشارع السكندرى فى قناة الحدث ندوة الأربعاء 30 مارس يستضيف فيها مصطفى يونس ورانيا محمود ياسين ومحمد اسماعيل

>وخالد محيى الدين

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى خلال مارس، يستضيف المعرض الثلاثاء 29 مارس الكابتن مروة السلحدار أول قبطان بحرى نسائى وقائدة مركب المحروسة يوم افتتاح قناة السويس، بالتعاون مع المركز الأمريكى بالإسكندرية.

كما يعرض المعرض لندوة خاصة عن "تطور البريد المصري" الثلاثاء 29 مارس يتحدث فيها نخبة من خبراء البريد فى مصر، ورئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وتحت عنوان "سهرة اسكندرانى فى حب مصر" يستضيف المعرض الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى الثلاثاء 29 مارس مع أبطال من حرب أكتوبر وهم اللواء محمد حسن الصول، واللواء محمد عمر، والربان نبيل عبد الوهاب، يقدمهم أحمد عبد الحليم، ونجلاء خليل.

وعن السينما والإبداع ودور الرقابة يستضيف المعرض لندوة الأربعاء 30 مارس بعنوان "الإبداع والسينما.. رؤية مستقبلية" يتحدث فيها كل من خالد عبد الجليل مدير الرقابة، ومسعد فودة نقيب الفنانين، ومحمد العدل ممثلا عن صناع السينما، وتديرها الإعلامية منى حجاب.

وحول أهمية الوظائف للشباب يقدم المعرض ندوة مفتوحة الخميس 31 مارس مع الشباب عن "كيف تحصل على وظيفتك عبر الإنترنت وتعمل فى شركة عالمية" يتحدث فيها كل من بسيونى قمصان رئيس تحرير موقع محيط والباحث الاقتصادى علاء حسب الله

وعن الحماية الجنائية للمصريين والمصالح المصرية فى الخارج، يقدم المؤتمر ندوة ساخنة الخميس 31 مارس يستضيف فيها الدكتورة آيات الحداد، دكتورة فى القانون الجنائى جامعة الإسكندرية وعضو بلجنة تسوية المنازعات التابعة لرئاسة الوزراء وصاحبة الدراسة عن الحماية الجنائية للمصريين والمصالح المصرية فى الخارج، يتحدث فيها كل من: السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اللواء الدكتور أحمد جاد منصور مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، المستشار عدلى حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، عبد المعطى أبو زيد رئيس قطاع الإعلام الخارجى بالهيئة العامة للاستعلامات، كما تحضر اللقاء وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

وعن "أزمة سد النهضة والحلول القانونية والسياسية الداعمة لموقف مصر الدولى، يتحدث الدكتور مساعد عبد المعطى المستشار بالنيابة الادارية، وأستاذ القانون الدولى المنتدب بكلية الحقوق جامعة حلوان، وعضو اللجنة الفنية للإصلاح التشريعى، عن كتابه الجديد الذى يتناول قضية أزمة سد النهضة والحلول القانونية والسياسية لها الخميس 31 مارس، ويتحدث فيها الدكتور هانى رسلان متخصص الشؤون الإفريقية والخبير بملف سد النهضة بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية وتقدمها إيمان خطاب.

وعن تحديات الصحافة الثقافية يتحدث السيد محمود رئيس تحرير جريدة القاهرة، وطارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب، وسمير درويش رئيس تحرير الثقافة الجديدة، والكاتب الصحفى على عطا، ويقدمها وائل السمرى، يوم الخميس 31 مارس.

وأيضا فى نفس اليوم 31 مارس وعن سرد الواقع اليومى فى دراما رمضان يلتقى جمهور المعرض مع أبطال مسلسل "ولى العهد"، المؤلف: أحمد محمود أبو زيد، الناقد: إيهاب الشريف، الفنان حمادة هلال، الفنانة لوسى، المنتج عبد الله أبو الفتوح، الفنان عثمان محمد على، المخرج محمد النقلى، يدير اللقاء: منير عتيبة.

كما يلتقى جمهور المعرض مع نجوم فيلم "نوارة" يوم الأحد 3 إبريل فى لقاء مفتوح، وهم الفنانة منة شلبى، والفنان محمود حميدة، وهالة خليل، وصفى الدين محمود وزكى عارف، ومؤمن المحمدى، ويقدمها محمد عبد الرحمن.

وعن الأمسيات الشعرية فإن جمهور المعرض على موعد مع وجبة شعرية دسمة من خلال خمس أمسيات شعرية عربية ومصرية مع نخبة من شعراء الإسكندرية ومحافظات مصر والوطن العربى، بالإضافة إلى أن ديوانية الشعر العربى بمكتبة الإسكندرية تستضيف الشاعر الكبير فاروق جويدة فى لقاء مفتوح مع الجمهور يوم السبت 2 إبريل.

كما يقدم المعرض أيضا خمس أمسيات قصصية على مدار أيام المعرض تستضيف عدد كبير من كتاب القصة يقدمون إبداعاتهم لجمهور المعرض.

وعن التجارب الإعلامية الناجحة يقدم المعرض تجربة إعلامى دوت أورج للكاتب الصحفى محمد عبد الرحمن، وتجربة منتدى الإسكندرية للإعلام لأحمد عصمت، ويقدمها محمد سلطان محمود، يوم السبت 2 إبريل.

وأيضا تجربة ماجد عاطف فى رصيف 22 ومحمد شهاب الإدريسى فى موقع صلة يوم الاربعاء 23 مارس، كما ينظم المعرض أيضا العديد من القراءات القصصية للمبدعين والأدباء بالإسكندرية.

>على جانب آخر، تنظم إدارة المعرض مسابقات يومية، حيث يقدم للجمهور كتب هدايا بهدف الترويج للقراءة بين المصريين.

هذا ومن المقرر تنظيم رحلات مدرسية صباحية لتلاميذ المدارس للمعرض، حيث ستخصص الأنشطة الصباحية ومنها مسرح العرائس والأراجوز ومسابقات الرسم للأطفال.

- الثلاثاء.. مؤتمر السرد العربى بمكتبة الإسكندرية

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