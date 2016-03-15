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أهالى ضحايا حادث "بنى عبيد" يحتشدون أمام مستشفى دكرنس لاستلام جثامين ذويهم

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أهالى ضحايا حادث "بنى عبيد" يحتشدون أمام مستشفى دكرنس لاستلام جثامين ذويهم أهالى ضحايا حادث "بنى عبيد" يحتشدون أمام مستشفى دكرنس لاستلام جثامين ذويهم
احتشد عدد من أهالى ضحايا ومصابى حادث تصادم مركز بنى عبيد، أمام مستشفى دكرنس العام، فى انتظار انتهاء الإجراءات القانونية ومعاينة النيابة العامة لجثث الضحايا والتصريح بدفنهم.

وكان حادث التصادم قد بين سيارة نقل ثقيلة بأخرى ربع نقل أجرة، على طريق "دكرنس- ميت فارس" أمام قرية كرم بالدقهلية أمس الاثنين، بسبب تخطى سائق النقل مركبة أخرى على الطريق فاصطدم بسيارة ربع نقل أجرة، ما أسفر عن مصرع 4 وإصابة 13 آخرين.

وقال محمد عيد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، لـ"اليوم السابع" إنه استدعى الدكتور مصباح محمد، طبيب الطب الشرعى، من أجل معاينة جثامين الضحايا الأربعة وإنهاء إجراءات تصريح الدفن، ونُقِلَ المصابين لمستشفى دكرنس العام لتلقى العلاج اللازم. وقال صلاح تقى الدين، مسئول بمجلس مدينة دكرنس، إن بعض اللوادر توجهت إلى مكان الحداث لرفع الآثار، وتسيير حركة المرور.

http://www.youm7.com/story/2016/3/14/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-7-فى-حادث-تصادم-بين-سيارتين-نقل-بالدقهلي/2629729#

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