النعمان: فعاليات «طيبة وأهلها» نواة لبرنامج ثقافي وسياحي ترفيهي مستدام

المدينة المنورة – سالم الأحمدي، خالد الزايدي

أكد مستشار أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لفعاليات المدينة المنورة التراثية "طيبة وأهلها"، محمد النعمان، بأن فعاليات "طيبة وأهلها"، والتي تستمر عشرة أيام خلال إجازة الربيع، هي "نواة" لبرنامج ترفيهي وسياحي مستدام طويل الأجل على مدار العام في "الحي التراثي المديني".

وقال: تأتي الفعاليات بتنظيم من إمارة وأمانة منطقة المدينة المنورة، مؤكداً بأن نجاح الفعاليات المقامة حالياً بالحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية، يأتي ثمرة من تكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: يشارك في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، والذي تمثل في مزاولة المهن الحرفية مباشرة أمام الزوار في سوق شارع "العينية"، ومن المهن المشاركة "مشرّط الكراسي، والنجار، وسمكري التراث، والسنان، والحداد، الخطاط، وخراز الأحذية الوطنية، والقهوجي".

وأشار النعمان الى ان جمعية الثقافة والفنون، نظمت "البرنامج الثقافي والفلكلور الشعبي"، عبر إحياء العادات الاجتماعية التي سادت في الحقبة الزمنية الماضية، ويمكن ملاحظة ذلك في وجود شخصية تراثية ممثلة في "سقاء الماء"، الذي يطوف بين الزوار بالهيئة القديمة حاملاً معه أدواته في توزيع المياه على عوائل المجتمع المدني، مصحوبة بأهازيج شعبية، كما أحيت مركاز العمدة، من وجود شخصية العمدة التي كانت تلعب دوراً محورياً في خدمة مجتمع الحارة المسؤول عنها.

ومن جديد الفعاليات المصاحبة ل"طيبة وأهلها"، بين النعمان أنه تم التركيز على برنامج "المدينة في عيوننا"، وهي فعالية للرسم الحر والتي لقيت رواجاً واسعاً بين شريحة الأطفال من (4-12) عاماً، بهدف خلق مساحات واسعة في التعبير عن مدلولات عشقهم لمدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، موضحاً :"ان عدد اللوحات الفنية التي رسمها الأطفال بلغت 300 لوحة".

في موضوع ذي صلة، يقدم الشباب المديني شرحا بطريقة المرشدين السياحيين المحترفين، لزوار فعاليات المدينة المنورة التراثية "طيبة وأهلها" أصناف التحف التي سادت خلال حقبة قديمة من التاريح المدني، تلك المقتنيات شكلت زوايا اهتمام الزوار وإعجابهم، كالمطحنة الحجرية العتيقة التي يصل عمرها ل 100 عام تقريباً، والتي تفاعل الزوار معها بالصور الرقمية من خلال "كاميرات هواتفهم النقالة"، حيث استخدمت قديماً لطحن الحبوب، وتعددت الأصناف والأنواع، فهناك ساطور حديدي، استخدمه الجزارون، يمتد عمره لعشرة عقود، ناهيك عن قفل حديدي عمره بحسب المشرف على الزاوية 85 عاماً.

إحدى العوائل التي قدمت للمدينة المنورة لقضاء وقت إجازتها الربيعية، وجدت في ذلك المتحف الذي يعرض ثلاث تشكيلات رئيسية، متمثلة في أدوات الطبخ، ومستخدمات العروس المدينية، وبعض من الأصناف المتنوعة الأخرى، فرصة للاطلاع على تفاصيل مقتنيات امتدت ل 7 عقود ماضية.

هاتف العمدة كان هو الآخر فرصة مهمة لمعرفة الصيغ التي سادت في الحياة الاجتماعية، حيث كانت الهواتف لا تتوافر إلا عند عدد قليل من الناس، ومن بينهم عمدة الحارة، تصله الاتصالات لطلب سكان الحي، ويقوم بإرسال مرسوله إليهم ليعلمهم بأمر الاتصال.